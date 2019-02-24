Seçim uyarısı: Sandıkta tecelli eden oy, YSK sonuçlarına tecelli etmemiş

31 Mart yerel seçimleri yaklaşırken Bilgisayar Mühendisleri Odası’ndan (BMO) seçim güvenliği uyarısı geldi. 24 Haziran seçimlerinde oy kullanılan toplam 180 bin sandıktan 2 bin sandık üzerinde ayrıntılı inceleme yapan BMO, 250 sandıkta ciddi hatalar tespit etti.

24 Haziran seçimlerinde oy kullanılan toplam 180 bin sandıktan 2 binini inceleyen Bilgisayar Mühendisleri Odası üyeleri “Biz görüyoruz ki sandıkta tecelli eden oy, YSK sonuçlarına tecelli etmemiş” ifadelerini kullandı.

BMO üyesi Bilgehan Turhan, “Biz sadece sistem açıklarını bulduk. Sistemde bir tane bile açık bulunuyorsa bu çok önemlidir; sistemin tümünde olması mümkündür. Dünyanın en sağlam barajını düşünün, bir yerinde bile bir çatlak varsa o çatlak bütün barajı çökertebilir” dedi.

BMO üyeleri Bilgehan Turhan ve Kemal Özkazanç, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçim bilgilerinin saklandığı Seçim Bilişim Sistemi (SEÇSİS) ve seçim güvenliğiyle ilgili yaptıkları araştırmayı dün düzenledikleri basın toplantısıyla açıkladı.

24 Haziran seçimleri sonrası YSK verileri üzerinden hata olabilecek yerleri tespit ettiklerini belirten Kemal Özkazanç, çalışmalarını 2 bin sandıkla sınırladıklarını kaydederek, “Eğer sistematik bir hata, suiistimal varsa bunu bulmamız çok mümkün değil. Biz çalışmamızda ne sistemi yargıladık, ne de mahkûm ettik, sadece sistem açıklarını tespit ettik” diye konuştu.

BMO üyesi Bilgehan Turhan inceledikleri 2 bin sandığın 250’sinde ciddi tutarsızlıklar tespit ettiklerini belirtti. Tutarsızlıklardan örnekler veren Turhan, “Örneğin İstanbul Sarıyer Büyükdere mahallesindeki 1037 No’lu sandık ile Kireçburnu mahallesindeki 1137 No’lu sandığın verileri tamamen aynı. Gördük ki 1137 No’lu sandığın verileri tamamen yanlış, sehven 1037 No’lu sandığın sonuçları yüklenmiş. Kontrollerimiz sırasında tek yumurta ikizi tutanaklar tespit ettik. Sandık görevlileri bile aynı, ki bu kanunen mümkün değil. Ayrıca aynı sandık için tamamen farklı veriler içeren iki ayrı tutanak girildiğini de tespit ettik bazı yerlerde. Bu şekilde epey bir örnek yakaladık” dedi.

‘YSK’YA YANSIMADI’

Tespit ettikleri hataların tek bir partinin lehine durum yaratmadığını söyleyen Turhan, “Bizim bulduğumuz şeyler, neredeyse tüm partilerin lehine ve aleyhine durumlar yaratmış. Hiçbir partinin buna itiraz etmemesine de şaşırdık” değerlendirmesini yaptı ve “Biz görüyoruz ki sandıkta tecelli eden oy, YSK sonuçlarına tecelli etmemiş” diye konuştu.

'CHP DENETLEYEBİLİR’

Seçim sonuçlarının denetlenmesine ilişkin CHP dışındaki muhalefet partilerinin elinde bir mekanizma bulunmadığını da belirten Turhan, “Sistemi denetleyebilen tek mekanizma eksiğiyle, hatasıyla CHP’nin sistemi. Görüştüğümüz diğer muhalefet partileri, ‘Biz bu seçimlerde önemli bir veri toplayamadık’ dediler. CHP, onları eleştireceğimizi bilmelerine rağmen elindeki sonuçları bizimle paylaştı. Bu veriler olmasaydı bu çalışmayı yapamazdık” diye konuştu.

Oy ve Ötesi Platformu’nun 24 Haziran seçimlerinin ardından yaptığı “Cumhurbaşkanlığı seçimi için 49 bin, milletvekili seçimi için 51 bin tutanağı karşılaştırdık, sonucu etkilemeyecek çok küçük hatalar var” açıklamasının kamuoyunu yanlış yönlendirdiğini de vurgulayan Turhan, “Oy ve Ötesi’nin raporunda inanılmaz sorunlar var. Örneğin, İstanbul Beyoğlu’nda 1189 No’lu sandık karşılaştırması için 1159 sandık bilgisi karşılaştırılmış. Bunun gibi 900 hatalı sonuç var. Oy ve Ötesi, sandıkların yüzde 28’inde inceleme yaptığını söylüyor, bizim inceleme yaptığımız sandıkların oranı yüzde 0.5’e denk düşüyor. Bizim bulduğumuz 250 hatanın sadece 48’ini bulabilmişler. Şimdi 31 Mart seçimlerine hazırlanıyorlar, orada nasıl bir inceleme yapacaklarını da kamuoyunun takdirine bırakıyorum” diye konuştu.