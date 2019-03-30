Seçim öncesi operasyon: HDP belediye meclis üyeleri ve müşahitleri gözaltında

Seçime bir gün kala İstanbul'da 127 adrese yapılan operasyonda HDP belediye meclis üyeleri ve müşahitlerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Seçime bir gün kala İstanbul’da yapılan ev baskınlarında Halkların Demokratik Partisi (HDP) belediye meclis üyesi ve müşahitlerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. 127 eve yapılan eş zamanlı operasyonda şu ana kadar 32 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, gözaltı gerekçeleri öğrenilemeyen HDP’lilerin Vatan’da bulunan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü öğrenildi. İsmi öğrenilen 32 kişi şu şekilde: Ümit Bayram, Fatih Gündüz, Mehmet Şah Akgül, Gökhan Özer, Recep Kar, Azad Kaplan, Hüseyin Kayra, Özcan Gokcur, Kadir Kaya, Sacit Tunç, Dinçer Yalın, Murat Aranır, Lokman Akıncı, Süleyman Demir, Mine Kahraman, Mehmet Şirin Balos, Özlem Erbaş, Mizgin Akman, Turgay Türşak, Sinan Yıldız, Umut Çeçen, Serhildan Taşdemir, Azat Taşdemir, Mahsum Akpınar, Ramazan Tilbaç, Cemal Kümicen, Hülya İlbars, Enis Yiğit, Barış Piranoğlu, İrfan Kaya, Kenan Beyhan, Mahmut Doğan.