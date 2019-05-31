Seçim iftarları sürüyor: Erdoğan ‘Büyük Üsküdar İftarı’nda oy istedi

23 Haziran’da İstanbul’da tekrarlanacak seçimler öncesinde din siyasetin tam ortasına yerleştirilirken, iftarlar seçim mitinglerine dönüştürülüyor. AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Üsküdar Belediyesi’nin düzenlediği ‘Büyük Üsküdar İftarı’nda Binali Yıldırım’a oy istedi. Erdoğan yarın da Yenikapı’da Diyanet tarafından organize edilen ‘Teravih Namazı’na katılacağını söyledi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 23 Haziran’da tekrarlanacak seçimler öncesinde Türkiye’de düzen siyasetinin seçim kampanyaları “iftar programlarında” devam ederken yarın da Diyanet tarafından Yenikapı Meydanı’nda toplu namaz etkinliği düzenleniyor.
AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bugün Üsküdar Belediyesi’nce düzenlenen “Büyük Üsküdar İftarı” adlı programda yaptığı konuşmada, 31 Mart seçimlerine itirazlarını “sandığın namusuna sahip çıkmak” diye niteleyerek bu yüzden kimsenin kendilerini eleştirilemeyeceğini ileri sürdü.
Erdoğan Binali Yıldırım’a oy istediği konuşmasında “hemşehrilerinin Yıldırım’a sahip çıkmasıyla İstanbul’a gölge düşmeyeceğine inandığını" söyledi. Erdoğan yarın da Yenikapı Meydanı’nda Diyanet’in düzenlediği Teravih Namazı’na katılacağını açıkladı.
Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:
- Bedir'de 313 mücahit vardı. Şimdi hep birlikte bu 313'ün yanına 3 sıfırı da koyarak, 313 binle Yenikapı Meydanı'nda enderun teravihini Diyanet Vakfının organizesinde orada yaşayacağız.
- İBB seçimlerinde demokrasiye ve sandığa gölge düşüren bir durumla karşılaştık, oyları çaldılar. YSK, hem sandık kurullarının oluşumundaki kanunsuzluklar hem de sandık birleştirme tutanaklarındaki usulsüzlükler, yolsuzluklar sebebiyle Büyükşehir seçimlerinin yenilenmesine karar verdi. Bizim bu süreçteki tek amacımız, milli iradenin sandıktaki tecellisinin kayıtlara en doğru, en sağlıklı şekilde geçmesini sağlamak olmuştur. Şayet bizim teker teker ortaya çıkardığımız YSK'nın da hukuki olarak teyit ettiği sorunlar, sıkıntılar, hukuksuzluklar, yolsuzluklar olmasaydı bugün bunları konuşmayacaktık. Hiç kimsenin bizi milletimizin iradesine, sandığın namusuna sahip çıktığımız için eleştirmeye hakkı yoktur.
- Hukuka ve vicdanlara uygun şekilde yapılan her seçim sonucunun milletimizin de bizim de başımızın üzerinde yeri vardır. Şimdi sizlerden 23 Haziran'da sandığa ve sandık sonuçlarına sıkı bir şekilde sahip çıkmanızı istiyorum. Her ne sebeple olursa olsun sandığa gitmemek, başkalarının o sandıkta ortaya koydukları iradeye teslim olmak demektir.
- Ülkemizde bir kesim hala bu büyük oyunu görmekte zorlanıyor. Suriye, Irak, Libya, Kıbrıs meselelerini sadece bu ülkenin meselesi sananlar, dünyaya gözlerini kapatanlardır.
- Ekonomide yaşadığımız sıkıntıları sadece kendi dinamiklerimizin ürünü zannedenler, oynanan büyük oyundan bihaber olanlardır. Milli güvenliğimizi güçlendirmek için attığımız adımlara gösterilen tepkileri sıradan refleksler olarak görenler, ülkemize yönelik tehditleri kavrayamayanlardır. İşte bakın şu anda yüzlerce teröristi etkisiz hale getiren şu Pençe Harekatı'yla da evelallah askerimiz artık hangi konumda olduğunu ortaya koymuştur.
- Eğer bu seçimlerin sonuçlarını, dışarıda birileri İstanbul halkından dahi yakından takip ediyor, saf tutuyor, sevinç çığlıkları veya üzüntü beyanları serdediyorsa ortada başka bir oyun var demektir. 31 Mart'ta Batı, Avrupa'nın değişik ülkeleri, kazandı diye zannettikleri isim için nasıl eğlendiklerini gördünüz değil mi? Bu işin arkasında nelerin olduğunu hala anlamadık mı? Nelerin döndüğünü anlamadık mı?
- İstanbul halkının karşısına çok büyük imaj kampanyalarıyla hoşgörü, diyalog, çağdaşlık abidesi olarak çıkartılan kişilerin suratındaki makyaj döküldükçe, gerçek yüzü ortaya çıkmaya başladı. Hayatında hiçbir başarı hikayesi olmayan, eserleriyle değil, sadece hoyratlık, hakaret, tehdit, tahammülsüzlük, bütün bunlarla gündeme gelen bir kişiye benim vatandaşımın İstanbul'u emanet etmeyeceğine inanıyorum. İnşallah 23 Haziran'da İstanbullular en doğru tercihi yapacaklardır. Tüm hemşehrilerim, bütün yakınlarına, dostlarına bence bunu iletmeleri lazım.