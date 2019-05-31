Seçim iftarları sürüyor: Erdoğan ‘Büyük Üsküdar İftarı’nda oy istedi

23 Haziran’da İstanbul’da tekrarlanacak seçimler öncesinde din siyasetin tam ortasına yerleştirilirken, iftarlar seçim mitinglerine dönüştürülüyor. AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Üsküdar Belediyesi’nin düzenlediği ‘Büyük Üsküdar İftarı’nda Binali Yıldırım’a oy istedi. Erdoğan yarın da Yenikapı’da Diyanet tarafından organize edilen ‘Teravih Namazı’na katılacağını söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 23 Haziran’da tekrarlanacak seçimler öncesinde Türkiye’de düzen siyasetinin seçim kampanyaları “iftar programlarında” devam ederken yarın da Diyanet tarafından Yenikapı Meydanı’nda toplu namaz etkinliği düzenleniyor.

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bugün Üsküdar Belediyesi’nce düzenlenen “Büyük Üsküdar İftarı” adlı programda yaptığı konuşmada, 31 Mart seçimlerine itirazlarını “sandığın namusuna sahip çıkmak” diye niteleyerek bu yüzden kimsenin kendilerini eleştirilemeyeceğini ileri sürdü.

Erdoğan Binali Yıldırım’a oy istediği konuşmasında “hemşehrilerinin Yıldırım’a sahip çıkmasıyla İstanbul’a gölge düşmeyeceğine inandığını" söyledi. Erdoğan yarın da Yenikapı Meydanı’nda Diyanet’in düzenlediği Teravih Namazı’na katılacağını açıkladı.

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle: