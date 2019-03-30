Seçim günü usulsüzlükleri anında soL'a bildir: ORADAYIM butonu seçim günü yayında...

31 Mart yerel seçimlerinde yurttaşlar AKP usulsüzlüklerini engellemek için sandık başında olacak. soL, tüm okurlarının seçim günü karşılaştığı usulsüzlükleri anında soL'a bildirmesi için "Oradayım" butonunu yayına hazırladı.

AKP'nin her seçim döneminde imza attığı usulsüzlüklere karşı binlerce yurttaş sandık başında oylarına sahip çıkacak, usulsüzlüklere karşı mücadele edecek.

soL, seçim günü AKP usulsüzlükleriyle mücadele edecek olan yurttaşlar için hazırladığı ve kullanımı oldukça kolay olan "Oradayım" butonuyla tüm usulsüzlükleri tek merkezde toplayacak.

Gün içinde yaşanacak tüm usulsüzlüklerin tespti ve kanıtı için soL okurları edindikleri bilgileri ve mümkünse fotoğrafları kolayca "Oradayım" uygulamasıyla bize iletebilecek.

"Oradayım" butonu seçim günü yayında olacak.