'Seçim gecesi AKP'nin sistemi çöktü, AA oradan veri aldığı için bilgi veremedi'

31 Mart'ta AKP'nin SAS adını verdiği seçim izleme sisteminin İstanbul'da çöktüğü, birçok yerde verilerin elle girildiği iddia edildi. AKP'nin sisteminde 1890 çağrı merkezi görevlisi özel eğitim görmüştü. Anadolu Ajansı'nın da seçimi bu sistemden takip ettiği ve bu yüzden İstanbul'daki veri akışını 23.21'de kestiği ileri sürülüyor.

AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, partisinin İl Merkezi’nde yaptığı basın açıklamasında, “Biz her seçimde kendi verilerimize dayanarak sonucu ilan ettik. Bugüne kadar resmi sonuçlarla örtüştüğünü gördük. 15 seçim tecrübemiz ilk defa bizim sistemimizde böyle bir farkla karşı karşıyayız" demişti. Bu sözlerinin nedeninin AKP'de yaşanan büyük bir skandal olduğu ortaya çıktı. İddiaya göre AKP'nin yüzbinlerce dolar harcanarak kurulan seçim takip sistemi İstanbul'da çöktü. Partililer seçim sonuçlarını elle parti merkezine bildirdi.

ANADOLU AJANSI'NIN VERİ AKIŞI BU YÜZDEN Mİ DURDU?

Cumhuriyet'ten Cüneyt Muharremoğlu'nun haberine göre Anadolu Ajansı'nda İstanbul veri akışı saat 23.21'de durması ile ilgili önemli bir iddia da gündeme geldi. Anadolu Ajansı'nın seçim verilerini AKP'nin sisteminden aldığı, sistemin arıza yaptığı anda veri girişinin durdurulduğu belirtildi.

YSK Başkanı Sadi Güven de İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nun önde olduğunu açıkladığı sıralarda Anadolu Ajansı hakkında yaptığı açıklama ile dikkat çekmişti. Güven, "Anadolu Ajansı benim müşterim değil benden veri almıyor. Anadolu Ajansı yüzde 90’ları gösterdiğinde ben siteme yeni giriş yapmaya başlamıştı dolayısıyla Anadolu Ajansı nereden veri alıyor bilmiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Anadolu Ajansı, her seçimde AKP'nin önde gittiği yerleri önce servis ettiği için çok eleştiri almıştı.

İSTANBUL'DA 1890 KİŞİ GÖREV ALMIŞTI

AKP, yerel seçimleri yaklaşık 10 bin kişinin görev alacağı Sonuç Alım Sistemi (SAS) ile izlemişti. AKP Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhan Yavuz sistemi şöyle anlatmıştı: "Bu sistem 2014 seçimleri ile birlikte kurgulandı. Zarfın içinden pusulalarda ilk olarak büyükşehir belediyesine ilişkin oy pusulası okunmaya başlıyor. Büyükşehir belediyesine has pusulalar okunmaya başlandığında bizim SAS sistemi devreye giriyor. Görevli arkadaşlarımıza verdiğimiz oy sayım döküm çizelgesine kaydedilmek suretiyle daha diğer pusulalar okunmaya başlanmadan ve sandık sonuç tutanağı imzalı hale gelmeden bizim görevli arkadaşımız yan tarafa geçiyor ve hemen sonucu giriyor. Buradaki arkadaşlar da illerden gelen sonuçları takip ediyor. Biz daha sandık sonuç tutanağı oluşturulmadan kendi görevlilerimiz üzerinden sonuçları alıyoruz ve sisteme giriyoruz. 118 yerde çağrı merkezi kurduk. Bu çağrı merkezlerinde her biri 25 sandıktan sorumlu olacak şekilde çağrı merkezi görevlisi belirledik. Onların sayısı 7 bin 277’dir. İstanbul için ayrı bir düzenleme yapıldı. 1890 çağrı merkezi görevlisi de İstanbul için belirlendi ve eğitimi yapıldı. Topladığımızda 10 bine yakın oluyor. Her il özel verdiğimiz şifre ile sadece kendi ilini görüp izleyecek. Sayın Cumhurbaşkanımız da hem itiraz şikayet ekranını hem seçim sonuç ekranını hem de tüm Türkiye’deki verileri izleyecek şekilde kendisine sistem açılmış olacak.”