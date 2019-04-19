Seçilemeyen iki aday bakan yardımcılığına atandı

AKP'nin Bolu belediye başkan adayı Fatih Metin, Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcılığına; Kadıköy Belediye Başkan adayı Özgül Özkan Yavuz ise Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atandı.

AKP'nin seçilemeyen iki belediye başkan adayı bakan yardımcılığına atandı. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, AKP'nin Kadıköy Belediye Başkan adayı Özgül Özkan Yavuz, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atanırken, Bolu Belediye Başkan adayı Fatih Metin ise Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atandı. Türk İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serdar Çam da Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atandı.