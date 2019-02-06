Saray adayının yürüyen sarayı sokağa çıktı: TIR seçimi kazanır...

AKP Marmaris Belediye Başkan adayının TIR’ı ilçede gündem oldu. Son model lüks TIR görenleri şaşırtıyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz gecesi Muğla’nın Marmaris ilçesinde bulunduğu Grand Yazıcı Otel’in sahibi Serkan Yazıcı, AKP’nin Marmaris belediye başkan adayı olmuştu.

AKP Marmaris Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) eski başkanı ve turizmci Serkan Yazıcı, seçim çalışmalarına hızlı başladı.

Yazıcı, “Sokaktan nasıl tepkiler alıyorsunuz” sorusunu, “Şu anda her şey olumlu, insanlar bir değişim istiyor. Bize ilgi büyük” diye yanıtladı.

Yazıcı’nın Marmaris sokaklarında seçim çalışmasını yürüttüğü TIR ise adaydan daha fazla ilgi çekiyor.