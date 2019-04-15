Sanatçılar Girişimi: Kazanılmış seçimin tekrarı olmaz

Sanatçılar Girişimi '31 Mart 2019 belediye seçimlerinin İstanbul’daki galibi açık arayla sayın Ekrem İmamoğlu’dur' diyerek kazanılmış seçimin tekrarı olmayacağını açıkladı. Girişimin dönem sözcüleri Ataol Behramoğlu, Orhan Aydın ve Bedri Baykam'ın imzasıyla yayımlanan açıklamada iktidar partisinin ve YSK'nin üyelerinin çocuklarına da 'Babalarınızı uyarın' çağrısında bulunuldu.

Sanatçılar Girişimi Dönem Sözcüleri Ataol Behramoğlu, Orhan Aydın ve Bedri Baykam yaptıkları açıklamada kazanılmış seçimin tekrarının olamayacağını bildirdi.

31 Mart yerel seçimlerinin İstanbul'daki galibinin açık arayla Ekrem İmamoğlu olduğu belirtilen açıklamada "İktidar partisi, İstanbul seçmeninin, bütünüyle milletimizin ve uygar dünyanın gözleri önünde, bu gerçeği yok saymak, tersine çevirmek ve kirletmek için, hukuk ve vicdan ölçülerini son haddine kadar zorlamakta ve sonuçta da seçimin iptal edilmesini sağlamak amacıyla elinden geleni ardına koymayacağı görülmektedir. Buna izin verilemez" denildi.

Yalanın bu kadar pervasızlaşmasının sadece en temel demokrasi ve insan hakları değerlerini değil, bütün bir toplumun vicdanını yaraladığının ve her türlü ahlâk ve adalet ölçülerini ayaklar altına aldığının görmezden gelinemeyeceği değerlendirmesinde bulunulan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'UYARIYORUZ'

"Başta iktidar partisi yöneticileri olmak üzere konuyla ilgili herkesi, sesimizin olanca gücüyle haykırarak uyarıyoruz.

Açık arayla, hakkıyla kazanılmış bir seçimin iptali ve yenilenmesi, kazanan tarafın yenilgiyi en başta kabul etmesinden başka bir anlam taşımayacaktır.

Çünkü sonuç aynen ve hatta daha büyük oy farkıyla kazanılacak olsa bile, bugünkü sonucu kabul etmeyen tarafın gelecekteki yenilgiyi kabul edeceğinin hiçbir güvencesi yoktur.

Kaldı ki seçim yenilenecek olursa 31 Martta heyecanla sandığa giderek iktidar partisine karşı oy kullanan yurttaşların, oylarının hiçe sayılmış olması duygusuyla tekrar ve istekle oy kullanmaya gidecekleri çok kuşkuludur.

Bizler, Türkiyenin onurlu, vicdanlı, yurtsever, yürekleri insan sevgisi ve adalet duygusuyla çarpan sanatçıları, bu kirli oyunlara karşı sadece sanatımızla değil, gerekirse göğüs göğüse mücadeleye de hazır olarak da geçit vermeyeceğiz.

Çünkü yalanın ve tehdidin egemen olduğu bir ortamda ne sanat, ne hukuk, ne insanlık varolabilir.

Ülkemizin göz göre göre yok edilişi karşısında suskun ve eylemsiz kalınamaz.

Bütün toplumu, bütün sivil toplum örgütlerini, bütün yurtseverleri, herkesi, seslerini tek bir haykırışa, güçlerini tek bir yumruğa dönüştürmeye çağırıyoruz."

'İKTİDARI AKLISELİME, MUHALEFETİ KİTLESEL EYLEMLİLİĞE DAVET EDİYORUZ'

Açıklamada şöyle denildi:

"İktidarı aklı selime, muhalefeti kitlesel eylemliliğe, başta Yüksek Seçim Kurulu olmak üzere ilgili bütün kuruluşları hukukun gereklerini acilen yerine getirmeye ve aksi girişimlerin yaratacağı büyük yıkımların suçu ve günahı altına girmemeye davet ediyoruz.

'YARININ UMUDU ÇOCUKLARA ÇAĞRI: BABALARINIZI UYARIN'

Son bir çağrımız, İktidar Partisinin ve Yüksek Seçim Kurulunun, büyük çoğunluğuyla bizlerin okurları ve izleyicileri olan çocuklarınadır.

Sizler bu ülkenin gelecekleri, aydınlık yarınlarının umutlarısınız.

Babalarınızı uyarın. Onların hukuk dışı girişimlerini eleştirmekten çekinmeyin.

İnanın ki sizlerin çabaları bizlerin söylediklerinden daha da etkili olabilecektir.

İstanbul Belediye seçimleri açık arayla sayın Ekrem İmamoğlu lehine sonuçlanmıştır.

Hiçbir yalan, tehdit, yanıltma ve kirletme çabası bu gerçeği değiştiremez, değiştiremeyecek.

Öyleyse işe ilk önce ve hemen, “gönül belediyeciliği kazandı” yalanıyla İstanbul’un her yanını kaplayan ve çirkinleştiren görsel kirliliğe son vermekle başlanmalıdır.

Türkiye bu coğrafyada bin yılı aşkın onurlu var oluşu ve iki yüz yılı aşkın demokrasi mücadeleleri tarihiyle bütün bu çirkinlikleri değil , en güzel, en onurlu, en aydınlık bir yaşamı haketmektedir.

Canlarımız pahasına da olsa bu hakkımızı kimseye çiğnetmeyiz, çiğnetmeyeceğiz."