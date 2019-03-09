Samsun'un TKP'li adayı Kartal: Gericiler bilsin ki kadınlar sadece doğurmuyor

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığının tek kadın adayı olan TKP üyesi Belma Nur Kartal, 8 Mart deyince kadının doğurganlığından başka bir şey aklına gelmeyenlere seslenerek 'Kadınlar sadece doğurmuyor! Samsun’da borç batağındaki belediyeleri, işsizliği, yoksulluğu, hakları gasp edilip kapı önüne konulan işçileri ve krizi yok sayıp proje üfürenlerin karşısına çıkıp büyükşehir belediye başkanlığına da aday oluyor' dedi.

Türkiye Komünist Partisi Samsun İl Örgütü, Süleymaniye Geçidinde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında stand açarak basın açıklaması ve yerel seçim çalışması yaptı.

Halkı TKP’ye oy vermeye çağıran Büyükşehir Belediye Başkan adayı Belma Nur Kartal’a ve TKP üyelerine yoğun ilgi gösteren kadın yurttaşlar 'MHP’si, CHP’si, AKP’si hepsi de aynı geminin gericileri… İlerici ve laik bir kadın olarak oyum komünistlere' diyerek Kartal’ın seçim çalışmasına omuz verdi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığının tek kadın adayı olan TKP üyesi Belma Nur Kartal, 8 Mart’ın sömürüye, karanlığa, baskı ve şiddete karşı duran, patronların düzenine boyun eğmeyen kadınların günü olduğunu belirterek bugün Türkiye’yi binlerce kız çocuğunun eğitim almasını sağlayacağına istismarcıya evlilik affı yasası çıkarmaya çalışan siyasilerin, milyonlarca işsize güvenip sendikalı işçileri işten çıkaran patronların ve her yıl yüzlerce kadının şiddet görüp öldürülmesine neden olanların yönettiğini ifade etti.

'ANAMIZ, BACIMIZ DEYİP KADINI TOPLUMSAL YAŞAMDAN DIŞLAYANLARLA AYNI GEMİDE DEĞİLİZ'

“İktidarından muhalefetine kaynaklarımızı çarçur eden, doğayı talan eden, ucube kentler yaratan, işçisini görmezden gelip patronlarla işbirliğini yapan yerel yönetimler bize umut olabilir mi? Ya da iş cinayetlerinde yaşamlarını yitirenlerin ölümlerini doğal görenlerle, evine ekmek götürme derdinde olan grevci işçilere düşman kesilenlerle aynı gemide olabilir miyiz?” diye soran Kartal, açıklamasına şöyle devam etti:

“İlkeleri değil isimleri tartıştırarak, omurgasız ittifaklar yaparak gözümüzü boyamaya, yalancı özgürlükler pazarlamaya çalışanlara karnımız tok! Bu ülkenin kadınları yalanlara ve ikiyüzlülüğe kanmıyor! ‘Kadınlar bizim kutsalımız, anamız, bacımızdır’ diyenlerle kadınların giyimine, gideceği okula, çalışacağı yere karışanlar, onları toplumsal yaşamdan dışlayan, aşağılayan, baskı yapanlar aynı gemidedir. Bu ülkenin kendine dayatılana boyun eğmeyen, her türlü baskıyı göze alıp direnen kadınları; yağmur, yasak dinlemeden yüzlerce gün grev yapan işçi kadınları; işyerini örgütleyen emekçileri var! Ve dünden bugüne onların çıkarları için mücadele eden işçi sınıfının partisi TKP var! Mustafa Demir ve şürekası bilsin ki, kadınlar sadece doğurmuyor! Yerel seçimlerde proje üfürenlerin karşısına çıkıp büyükşehir belediye başkanlığına da aday oluyor!”

CUMHUR İTTİFAKI ADAYI'NIN SÖZLERİNE TEPKİ

Emekçi halkı ve kadınları sadece seçim dönemleri hatırlayan düzen partilerinin karşısında, yerel seçimlerde de kadının adının olmadığı Samsun’da büyükşehir belediye başkanlığının tek kadın adayı olduğunu belirten Kartal, Samsun’da 8 Mart nedeniyle bir toplantıda kadınlara “Yaradan size kullarını dünyaya getirme görevini verdi” diyen Cumhur ittifakı adayı eski Bayındırlık ve İskân Bakanı Mustafa Demir’e şu sözlerle seslendi:

“Büyükşehir için 8 adaydan biri olan ve diğerleri gibi 8 Mart deyince kadının doğurganlığından başka bir şey aklına gelmeyen Mustafa Demir ve şürekası bilsin ki, kadınlar sadece doğurmuyor! Samsun’da borç batağındaki belediyeleri, işsizliği, yoksulluğu, hakları gasp edilip kapı önüne konulan işçileri ve krizi yok sayıp proje üfürenlerin karşısına çıkıp büyükşehir belediye başkanlığına da aday oluyor!”

'KADIN DÜŞMANI YOBAZLARLA AYNI GEMİDE DEĞİLİZ'

Samsun Haber gazetesinde "Kadının erkeklerle eşitliği ve istihdamı, aile kurumunu temelden yıkan ve ülkenin geleceğini tehlikeye sokan anlayışlardır" diye yazan köşe yazarına da Kartal, “Mustafa Genç bilsin ki, kadın düşmanı yobazlarla aynı gemide değiliz!” diyerek tepki gösterdi. Kartal 10 Mart Pazar günü İstanbul'da yapılacak TKP mitingine halkı davet eden Belmanur Kartal şunları kaydetti:

“Biz komünist kadınlar, özellikle kadın emekçiler için sömürü ve şiddeti normalleştirmeye çalışan bu düzene karşı direnmekten vazgeçmeyeceğimizi bir kez daha haykırıyoruz. Bizler, ekmeğimize el koyanlarla, geleceğimizi karartanlarla, insanca yaşama hakkımızı yok sayanlarla aynı gemide olmayacağız. Halkımızı yerel yönetimleri arpalık gibi gören rantçılara karşı emekçi halkın temsilcisi TKP’ye oy vermeye, geleceğimize ve memleketimize sahip çıkmaya çağırıyoruz. Seçeneksiz olmadığımızı, geleceğimiz için birlikte mücadele ettiğimizde bu karanlığı yıkacağımızı, hakkımız olan eşitlik ve özgürlüğü alacağımızı biliyoruz. Bu düzen değişecek, biz değiştireceğiz!”

'OVACIK İŞARET FİŞEĞİ'

Basın açıklamasının ardından seçim bildirilerini dağıtarak halkı TKP’ye oy vermeye çağıran partililere yurttaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kadın yurttaşların "MHP’si, CHP’si, AKP’si hepsi de aynı geminin gericileri… İlerici ve laik bir kadın olarak oyum komünistlere" diyerek Kartal’ın seçim çalışmasına omuz verdiği görülürken, bir kadın yurttaş o sırada seçim çalışmasını takip eden basına seslenerek şunları kaydetti:

“Bundan sonra Komünist Partisi’ne oy vereceğim. Ovacık’ı gördükten sonra ben Komünist Partisine oy vermeyi düşünüyorum. Komünizmi bize farklı söylediler. Halktan alınanları halka geri veren bir parti oysa…Ve Ovacık bir işaret fişeği oldu. Bence Ovacık'a bakalım, yerel seçimlerde ona göre oylarımızı verelim."​