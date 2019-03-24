Samsun’da ‘Haydi Vira!’

TKP Samsun’da ‘Bizim Gemidekiler Buluşuyor, Haydi Vira!’ çağrılı bir seçim etkinliği düzenledi. Etkinliğin konuk konuşmacısı Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi adayı ve tiyatro sanatçısı Orhan Aydın idi. Ovacık Belediye Başkanı ve TKP Dersim Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Maçoğlu Samsunlulara hitaben bir görüntülü mesaj gönderdi. Adayların konuşmalar yaptıkları etkinliğe müzisyen Ercan Aydın bir dinletiyle katıldı.

Gazi Sahnesi’nde gerçekleşen etkinlikte 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü kapsamında düzenlenen Tiyatro Şenliği selamlandı. Etkinliğin ilk konuşmacısı Orhan Aydın, ‘Bu coğrafyada gericiliğin mayası hiçbir zaman tutmaz. Bu yüzden bir an önce örgütlenip ayağa kalkmanın vakti çoktan gelip geçmiştir’ dedi. Samsun’da Cumhuriyet’in kurucu partisinin aday çıkarmamasını bir çürüme olarak nitelendiren Orhan Aydın, Cumhuriyete sahip çıkan CHP’lileri bu konuyu düşünmeye davet etti. eden Aydın, ‘Altı okun altısını da kırıp attılar. Erdemli, vicdanlı ve onurlu olmak gerekiyor. Önce insan olmak lazım, bu çürümüş düzene yapışmayı reddeden insan olmak gerekiyor. Tam da1919 ‘da buraya çıkanlar ve tam bağımsız bir ülke yaratma sevdasıyla yan yana gelen insanların yaptığı gibi…’ dedi.

‘KOMÜNİZM HARAMİLERİN BELASI OLMAYA DEVAM EDECEK’

Karanlığın içinde bir ışık yandığını, bu ışığın Türkiye Komünist Partisi olduğunu söyleyen Orhan Aydın, tüm Anadolu’da bu ışığı büyütmek gerektiğine işaret etti. ‘Bu ışık komünizm belasının yaşadığının göstergesidir’ diyen Aydın, ‘Komünizm beladır bütün haramiler, saltanat sürdürücüleri için, bütün hırsızlar için, bütün vatan satıcıları için bir beladır. Çünkü komünizm barışı, özgürlüğü, eşitliği ister. İnsanlığının bağımsız ve eşit bir arada yaşamasını, birlikte üretip birlikte tüketmeyi ister. Sağlıkta, eğitimde, ulaşımda, barınmanın bir insan hakkı olduğunu savunur. O yüzden haramiler komünizmi bela olarak görür. Komünizm onlar için bela olmaya devam edecektir’ dedi. Aydın, sın olarak şunları söyledi: ‘Burada demirlemiş gemi bizim gemimizdir. Herkesin bir gemisi olabilir, bizim gemimiz ulusal bağımsızlık ateşinin yakılması için bu topraklara çıkan geminin içindeki yüreklerin taşıdığı bağımsızlık utkusudur, eşitlik utkudur, barış, kardeşlik utkudur. Biz onu TKP bayrağıyla, o duyguyla, düşünceyle inançla hayata kattığımız zaman kendi kayıklarımızla yol alabiliriz’.

TKP’nin seçim bildirgesini tanıtan video gösteriminin ardından TKP Büyükşehir Belediye Başkan adayı Belma Nur Kartal söz aldı. Kartal, seçimden önce TKP’nin işçi sınıfı içinde patronlara karşı örgütlenme çalışması yürütmekte olduğunu hatırlatarak, patron partilerinin aynı gemideyiz söylemine karşı halkı seçimde taraf olmaya çağırdıklarını ifade etti.

‘KAMUCU BİR BELEDİYE KAMUCU BİR DÜZEN MÜCADELESİYLE KAZANILIR’

Kartal, ‘Seçimlere bu düzenin gemisinden bakıldığında berbat görünüyor. İnsanlar haklı olarak seçimden de siyasetten de soğuyor. Çünkü, seçimde paranın sözü geçiyor ve herkes bunun farkında. Ancak, halkımız sırf korkusundan sandığa gidiyor. Kimisi terör, kimisi faşizm korkusundan... Neyi istediğini değil, neyi istemediğini göstermek için oy kullanıyor. Oysa biz korkuyla değil, değiştirme umuduyla oy kullanalım istiyoruz. Sadece birilerine kaybettirmek için değil, yarını kazanmak için oy kullanalım istiyoruz. TKP ne istediğini bilen bir parti: Kamucu bir düzen isteyenler ancak, kamucu bir belediye kurabilir. Kirli ittifaklar ve pazarlıklar içinde bu yapılamaz’ dedi.

‘KARADENİZ’İN HIRÇIN ÇOCUKLARIYLA DERSİM’İN YİĞİT ÇOCUKLARI BULUŞACAK’

Konuşmasında Ovacık Belediyesi’nin verdiği umuda değinen Belma Nur Kartal, Samsun’daki etkinlik için Fatih Mehmet Maçoğlu’nun görüntülü mesajına yer verdi. Maçoğlu mesajında, Samsun’da TKP adaylarının Ovacık’taki gibi kolektif yönetime aday olduğunu söyledi. ‘Samsun Karadeniz’in hırçın çocuklarının olduğu yerdir. Vicdanı olan bütün insanlar kolektif bir yönetimi geliştirmek adına bugün bir havuza toplanmalıdır. Dersimin yiğit çocuklarıyla Karadeniz’in yiğit çocuklarının buluşacağı günler yakın. O yüzden Samsunlular, yoldaşınıza sahip çıkın, devrimcilere, aydınlara sahip çıkın! Öncülerini destekleyin. Bu ülkeyi yoksul milyonların yönettiği bir ülke haline getirmenin zamanı gelmiştir’ dedi.

‘GECEKONDUSU BAŞINA YIKILAN İLE ALİ AĞAOĞLU AYNI GEMİDE OLABİLİR Mİ?

Kartal’dan sonra konuşmasını yapmak üzere TKP İlkadım Belediye Başkan adayı Ferdi Ak söz aldı. Düzenin aynı gemideyiz söylemini sorgulayan sözlerle başlayan Ak, ‘Siz krizden etkilenip işportacılık yapmaya başlayan bir Sabancı gördünüz mü? Fabrikası kapanıp limon satmaya başlayan bir Ali Koç, gecekondusu başına yıkılan bir Ali Ağaoğlu gördünüz mü? Ama yoksulluktan işsizlikten kendini ateşe veren insan gördünüz. Kuran kurslarında tecavüze uğrayan çocuklar gördünüz. Öldürülen ya da öldüreciye dövülen kadınlar gördünüz. O halde tekrar soralım kimlerle aynı gemideyiz?’ diye sordu. Düzeni değiştirme programının, NATO’ya, AB’ye, imam hatiplere, sermayedarlara karşı net duruşuyla bir tek TKP’de olduğunu ifade eden Ferdi Ak, ‘Futbol takımlarından daha fazla birbirine transfer olan ilkesiz, omurgasız bu düzen partileri mi Türkiye’yi aydınlığa kavuşturacak! Yoksa gözünü daldan budaktan, sözünü efendiden uşaktan esirgemeyen komünistler mi?’ dedi.

SAMSUNLU AYDIN VE SANATÇILARA: ‘TKP SENİN PARTİNDİR’

İlkadım’da tiyatrocu kimliğiyle tanınan Ferdi Ak, şehir konservatuvarında tanışma hikayesini anlattı. ‘Çocukluğumdan başlayıp gelen bir sözüm var bu şehre. Bu şehirde sanatı AVM’lere tıkanlara, Değişim sSahnesini yıkıp, manasız ve boş beton yığınlarıyla oraları dolduranlara, Devlet Opera Bale’nin tam önünde konumlanmasına rağmen, Opera durağının ismini din istismarı ve yaltaklık gayeleri ile değiştirip Büyük Cami yapanlara, sokak müzisyenlerine gürültü kirliliği gerekçesi ile ceza kesen düzen zabıtalarına artık geçit yok demenin ve bu memleketin hak ettiği tarihsel değerini açığa çıkarıp, sanatsal ve bilimsel karakterini yeniden kazandırmanın vaktidir’ dedi. Ak, Gazi Sahnesini kapatmaya yeltenenlerin oyununu bozan onurlu sanatçılarla birlikte yürüme çağrısında bulundu. Konuşmasının sonunda, ‘TKP Senin Partindir’ şiirini okuyan Ak, ‘Ufka doğru iyi bak / Aydınlığın dağları tırmandığını göreceksin, güneşler ekilecek / Aydınlığı Sosyalizme doğru bakan gözlerin getirecek’ diyerek sözlerini bitirdi.

‘TKP BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ HALKIN ÇIKARLARININ BEKÇİLİĞİNİ YAPACAK’

Etkinliğin son konuşmasını Türkiye Komünist Gençliği adına Atakum Belediye Meclis Üyesi adayı Ayşen Ulutaş yaptı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğrencilerinin çoğunlukla yaşadığı Atakum sakinlerinden ve hukuk son sınıf öğrencisi olarak kendisini tanıtan Ulutaş, yeşilliği ve deniziyle güzel bir ilçe olan Atakum’un Türkiye'nin en hızlı gelişen, imara ve ranta açılan ilçelerinden biri olduğunu vurguladı. Sahilde içki yasakları, kültür sanat alanlarının AVM'lere tıkılmasına tepkisini dile getiren Ulutaş, plansız kentleşme sonucunda sık yaşanan ölümlü trafik kazalarının birer kent suçu olduğunu belirtti. Ulutaş, ‘Ben hukukçu bir genç olarak bu suçları önlemek üzere Atakum Belediye Meclisine adayım. Her Belediye Meclisine seçilen komünist, imar affına, rantçı politikalara karşı müdahil olacaktır. Halkın çıkarlarının bekçiliğini yapacaktır’ dedi. Ulutaş Samsun'un tüm ilçelerinde, Bafra'dan Tekkeköy'e, Yakakent'ten, Terme'ye kadar TKP’nin belediye meclis adaylarının halkın temsilcileri olarak görev alacaklarını söyledi.

‘GENÇLİK DÜZENİN DİMDİK KARŞISINDA DURACAK’

Her seçimin köprüden önceki son çıkış olarak insanları umutsuzluğa sevk ettiğini dile getiren Ulutaş, sorunun halkın aklıyla alay eden bu düzenin kendisinde olduğu vurguladı. Eğitim alırken çalışmak zorunda kalan, üniversitelerde bilimden sanattan yoksun bırakılan gençlerinin geleceğinin karanlık olduğunu ifade eden Ulutaş, ‘Yurtlarda yer bulamamaya, mahallelerde kiraların artmasına, okullarımızda kütüphaneler kapatılırken sürekli yeni camiler inşa edilmesine, kitap fiyatlarının yüksekliğine, gidecek lise bulamayıp imam hatiplere mecbur kalmak.. Tüm bunlar ülke siyasetinden bağımsız olduğunu söyleyebilir miyiz?’ diye sordu. Ulutaş, tarih boyunca genç nüfusa dönük hep bir beklenti olduğunu hatırlatarak ‘Umut beslenen, misyon biçilen, bu ülkenin geleceği olan genç insanların her biri aynı olan bu oyunbazlara cevap verme yükümlülüğü var. Bu ülkenin genç insanları bu çıkışsız, sonu görünmeyen, sömüren ve aldatan düzenin dimdik karşısında duracak ve birlikte mücadele edecek’ dedi. Konuşmasının sonunda Ayşen Ulutaş, TKP’nin müşahit örgütlenmesine katılma çağrısı yaptı.

Etkinlik, müzisyen Ercan Aydın’ın çaldığı parçalarla son buldu.