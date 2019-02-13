Samsun TKP İl Örgütü: Aynı gemide değiliz, bizim gemimizde emekçi halk var

Türkiye Komünist Partisi Samsun İl Örgütü, seçim bildirgesini ve adaylarını TKP Samsun İl binasında düzenlenen basın toplantısıyla ilan etti.
TKP’den Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığına adaylığını açıklayan TKP Samsun İl Örgütü üyesi gazeteci Belma Nur Kartal, TKP’li tiyatro oyuncusu işçi Ferdi Ak’ın da Samsun İlkadım Belediye Başkanlığına aday olduğunu, ayrıca Samsun’un tüm ilçelerinden emekçi halkı temsilen belediye meclis üyeliklerine aday gösterdiklerini belirtip “Oy pusulasında işçi sınıfını ve sosyalizmi çark çekiç temsil etmektedir” dedi.
Basın açıklamasını okuyan Kartal, "Güle oynaya seçimlere giriyoruz da kimi ne için seçiyoruz? Seçimler demokrasinin bayramıdır derler. Öyle mi gerçekten? Seçim hileleri niye var o zaman? Aday olmak için binlerce lirayı il başkanlarına yedirdiği söylenen zengin başkan adayları niye var? Birbirine sövüp sayan, silah çekip vuran aynı partiden adaylar niye var?" diye sordu.
'TKP OYUNU BOZMAK İÇİN SEÇİMLERE GİRİYOR'
Seçimlerin "demokrasinin bayramı" olmadığını, emekçi halka ülkeyi kendileri yönetiyormuş hissi vermek için düzenlenen bir oyun olduğunu dile getiren Kartal, "Türkiye Komünist Partisi bu oyunu bozmak için seçimlere giriyor. TKP belediye başkanlıklarında ve belediye meclis üyeliklerinde düzenin gemisine delikler açmak için oy istiyor. TKP, bu yağma düzeninin tepesine binmek, rantçıların ensesine yapışmak için yetki istiyor. Para babalarının, patronların düzeninde belediyeler de arpalık gibi kullanılıp sömürülüyor. Yerel seçimin kazananı, kendi yandaşlarına alan açmak için yüzlerce işçisini sokağa atıyor. Komünist başkanlara verilecek her oy; rantın, yağmanın, müteahhitlerin ve ihaleci patronların çarkına çomak sokmak, onların gemisini batırmaya çalışmaktır. Çünkü, aynı gemide değiliz" diye konuştu.
'BİZİM GEMİMİZDE KİRLİ PAZARLIKLARIN İÇİNDE OLMAYAN EMEKÇİ HALK VAR'
Kartal "Aynı gemideyiz edebiyatıyla kürekleri bize çektirip sefa süren patronları, Amerikancıları, yobazları, işçi düşmanlarını kendi kuyrukçularıyla baş başa bırakın. Evet, tüm düzen partilerinin temsilcileri aynı gemide. Ama biz emekçiler aynı gemide değiliz! Bizim gemimizde; piyasacı, ilkesiz ve kirli pazarlıkların hiçbir yerinde olmayan emekçi halk vardır. Bizim gemimizde; halkımızın 'al takke, ver külah' ticaretine mahkum olmadığını göstermek için sorumluluk alan TKP vardır" dedi.
TKP Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kartal basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
İşinin, ekmeğinin derdindeki işçilerle, kriz fırsatçısı patronlar mı aynı gemide?
İnsanca koşullarda ev arayanlarla, kenti parselleyen müteahhitler mi aynı gemide?
Sağlık hizmetine muhtaç olanlarla, AVM tipi hastaneler açanlar mı aynı gemide?
Yurduna sahip çıkanlarla, komşu topraklarda kurtlar sofrası kuranlar mı aynı gemide?
Ezilen emekçi kadınlarla, anneliği öve öve kadın emeğini sömürenler mi aynı gemide?
Okumak için çalışan öğrencilerle, eğitimi ticarete çevirenler mi aynı gemide?
Samsun’dan yanıt verelim...
'TEKEL'İ, ŞEKER FABRİKALARINI SATANLARLA AYNI GEMİDE DEĞİLİZ'
Tekel’i, Çarşamba Şeker Fabrikasını özelleştirip yağmalayanlarla, işsiz bırakanlar aynı gemide değildir!
Yeşilyurt Demir Çelik’te ölümle burun buruna çalıştırılan işçilerle, ‘ağa’ patron Cemal Yeşilyurt aynı gemide değildir!
Hakkını arayan Makro işçilerinin, Tozlu-Diesre işçilerinin gemisi farklıdır; Şeref Songörlerin, Hüseyin Tozluların gemisi farklı!
Atakum’da sipariş yetiştirmeye çalışırken belediye çukuruna düşüp hayatını kaybeden Tolga Açıcı ile, beton-asfalt dökerek zenginleşip cinayetin üstünü örtenler aynı gemide değildir!
Tarım Meslek Lisesi’ni yıkanlar, tarihi Mithat Paşa Lisesi’nin imam hatipleştirenler bir gemidedir; laik ve kamusal bir eğitim isteyen öğrenciler, öğretmenler, veliler başka bir gemide!
Değişim Sahnesini yıkan, Gazi Sahnesini kapatmaya çalışan, sinema kültürünü AVM’lere tıkanların gemisi ile aydınların, sanatçıların, kent kültürünü taşıyanların gemisi farklıdır!
Şimdi seçimlere giriyoruz. Perşembenin gelişi çarşambadan belli olur derler...
'BİZİM EKMEĞİMİZ KÜÇÜLDÜKÇE TÜRKİYE'NİN EN ZENGİNLER LİSTESİNE YENİ SAMSUNLULAR EKLENİYOR'
Samsun Fırıncılar Odası Başkanı dün duyurdu, seçimden sonra ekmeğe zam geliyor. Neden seçimden sonra olduğunu herkes biliyor. Biz de neden zam geldiğini açıklayalım: Samsun’daki holding sahiplerinin kârları eksilmesin, lüks içinde yaşamaya devam etsinler diye! Bizim ekmeğimiz küçüldükçe Türkiye’nin en zenginler listesine her yıl yeni Samsunlu zenginler ekleniyor.
Samsun’un zenginlerinin belediyeden istediği, halkın ekmek, geçim, yaşam derdiyle değil rant sağlayacak projelerle ilgilenmeleridir. Şimdi Samsun’un üç büyükşehir belediye başkan adayı da özel ekipler kurmuş, borç batağındaki büyükşehir için harıl harıl proje üretiyor; üçü de Samsun’u uçurmayı vaat ediyor. Halkın vaatlere, patronlara yeni gelir kapısı açacak uçuk kaçık projelere değil kendi özgücüne inanmaya, umut etmeye, işe, ekmeğe ihtiyacı var.
TKP'NİN BELEDİYECİLİĞİ
Türkiye Komünist Partisi’nin içinde işçi ve emekçilerin olmayan hiçbir projesi yok! TKP’nin belediyeciliği, mahalle mahalle örgütleyeceği emekçi halk ve onun belediye meclisine taşıyacağı temsilcilerine dayanacaktır.
TKP kenti mimar, mühendis, tabip odalarından bilim insanlarıyla, kentin aydın ve sanatçılarıyla birlikte yönetecektir.
Halkın örgütlü kesimleri, sendikalar, demokratik kitle örgütleri, Samsun Çevre Platformu, Laik ve Bilimsel Eğitim Platformu, Karadeniz Tiyatrolar Birliği gibi yapıların ilerici bileşenleri belediyeciliğimizin doğal parçası olacaklardır.
Kentte işsizlik, çalışma yaşamı, tarım, sağlık, eğitim, kültür gibi temel sorunlar buralarda tartışılıp Toplumcu Anayasamız çerçevesinde politikalar geliştirilecektir.
Sporu rantın tekelinden kurtarıp dayanışmacı bir kültürle halkın katılımına açacaktır.
TKP bu iddia ile beni Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığına, tiyatro oyuncusu işçi arkadaşımız Ferdi Ak’ı da İlkadım Belediye Başkan adaylığına layık görmüş, Samsun’un tüm ilçelerinden halkı temsilen belediye meclis üyeliklerine aday göstermiştir. Oy pusulasında işçi sınıfını ve sosyalizmi çark çekiç temsil etmektedir.
Samsunlu tüm yurttaşları, hırsızlara, sömürücülere karşı TKP’ye oy vermeye, TKP’yi güçlendirmeye çağırıyoruz! Ve diyoruz ki... Bizim gemimizde hep beraber kürek çeker, hep beraber bu türküyü söyleriz: Paranın saltanatı varsa halkın TKP’si var!