Samsun TKP İl Örgütü: Aynı gemide değiliz, bizim gemimizde emekçi halk var

TKP Samsun İl Örgütü, seçim bildirgesini ve adaylarını il binasında düzenlenen basın toplantısında tanıttı. TKP Samsun Büyükşehir Belediye başkan adayı Belma Nur Kartal, İlkadım ilçe belediye başkan adayı Ferdi Ak ve tüm ilçelerden belediye meclis üye adaylarının katıldığı toplantıda 'Komünist başkanlara verilecek her oy; rantın, yağmanın, müteahhitlerin ve ihaleci patronların çarkına çomak sokmak, onların gemisini batırmaya çalışmaktır. Çünkü, aynı gemide değiliz' denildi.

Türkiye Komünist Partisi Samsun İl Örgütü, seçim bildirgesini ve adaylarını TKP Samsun İl binasında düzenlenen basın toplantısıyla ilan etti.

TKP’den Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığına adaylığını açıklayan TKP Samsun İl Örgütü üyesi gazeteci Belma Nur Kartal, TKP’li tiyatro oyuncusu işçi Ferdi Ak’ın da Samsun İlkadım Belediye Başkanlığına aday olduğunu, ayrıca Samsun’un tüm ilçelerinden emekçi halkı temsilen belediye meclis üyeliklerine aday gösterdiklerini belirtip “Oy pusulasında işçi sınıfını ve sosyalizmi çark çekiç temsil etmektedir” dedi.

Basın açıklamasını okuyan Kartal, "Güle oynaya seçimlere giriyoruz da kimi ne için seçiyoruz? Seçimler demokrasinin bayramıdır derler. Öyle mi gerçekten? Seçim hileleri niye var o zaman? Aday olmak için binlerce lirayı il başkanlarına yedirdiği söylenen zengin başkan adayları niye var? Birbirine sövüp sayan, silah çekip vuran aynı partiden adaylar niye var?" diye sordu.

'TKP OYUNU BOZMAK İÇİN SEÇİMLERE GİRİYOR'

Seçimlerin "demokrasinin bayramı" olmadığını, emekçi halka ülkeyi kendileri yönetiyormuş hissi vermek için düzenlenen bir oyun olduğunu dile getiren Kartal, "Türkiye Komünist Partisi bu oyunu bozmak için seçimlere giriyor. TKP belediye başkanlıklarında ve belediye meclis üyeliklerinde düzenin gemisine delikler açmak için oy istiyor. TKP, bu yağma düzeninin tepesine binmek, rantçıların ensesine yapışmak için yetki istiyor. Para babalarının, patronların düzeninde belediyeler de arpalık gibi kullanılıp sömürülüyor. Yerel seçimin kazananı, kendi yandaşlarına alan açmak için yüzlerce işçisini sokağa atıyor. Komünist başkanlara verilecek her oy; rantın, yağmanın, müteahhitlerin ve ihaleci patronların çarkına çomak sokmak, onların gemisini batırmaya çalışmaktır. Çünkü, aynı gemide değiliz" diye konuştu.

'BİZİM GEMİMİZDE KİRLİ PAZARLIKLARIN İÇİNDE OLMAYAN EMEKÇİ HALK VAR'

Kartal "Aynı gemideyiz edebiyatıyla kürekleri bize çektirip sefa süren patronları, Amerikancıları, yobazları, işçi düşmanlarını kendi kuyrukçularıyla baş başa bırakın. Evet, tüm düzen partilerinin temsilcileri aynı gemide. Ama biz emekçiler aynı gemide değiliz! Bizim gemimizde; piyasacı, ilkesiz ve kirli pazarlıkların hiçbir yerinde olmayan emekçi halk vardır. Bizim gemimizde; halkımızın 'al takke, ver külah' ticaretine mahkum olmadığını göstermek için sorumluluk alan TKP vardır" dedi.

TKP Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kartal basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi: