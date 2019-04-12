Sabah saatleri itibariyle İmamoğlu ile Yıldırım arasındaki oy farkı

İstanbul'da YSK'nin son verilerine göre Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki oy farkı 13 bin 963.

Ekrem İmamoğlu'nun Medya İletişim Danışmanı Murat Ongun, 10.09 itibariyle İmamoğlu'nun resmi WhatsApp grubundan İstanbul seçimine ilişkin YSK'nin son resmi verilerini paylaştı.

İstanbul'un genelinde toplam geçersiz oy sayısı 318 bin 222 idi. Daha sonra ise YSK 60 sandığın daha sayılmasına karar vermişti. Sandıklarda bu oylardan % 97,8'si sayıldı.

EKREM İMAMOĞLU 13 BİN 963 OY FARKIYLA ÖNDE GİDİYOR

Gerçek Gündem'in aktardığına göre son paylaşılan YSK verilerinde İstanbul'un yeni başkanı Ekrem İmamoğlu, 13 bin 963 farkla önde gidiyor.

Ekrem İmamoğlu'nun oyu: 4 milyon 170 bin 404

Binali Yıldırım'ın oyu ise: 4 milyon 156 bin 441

Oy farkı: 13 bin 963

Sayılan Sandık Oranı: %97,8

İmamoğlu'nun resmi WhatsApp grubunda paylaşılan son YSK verileri şöyle: