Ruhani: ABD ve İsrail’in baskısı çökecek

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bölge siyasetiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Ruhani, bölgedeki ülkelerle yakın ilişki kurmak istediklerini açıkladı.

Devlet televizyonunda canlı yayınlanan konuşmasında Ruhani, “İran bölgede güvenliği sağlamak için ülkelerle çalışmaya hazırdır. Düşmanlarımız, yani Amerika ve İsrail, İranlılar arasında bir ayrılık yaratmaya çalışıyor” dedi. Suriye ve Yemen’de yaşanan krizde karşı karşıya olan İran ve Suudi Arabistan arasındaki gerilimde Riyad yönetimine ABD destek veriyor.

Ruhani, “ABD’nin İran’a olan yaklaşımı çökecek. Biz ABD ve İsrail’in baskısına boyun eğmeyeceğiz” dedi. İran Cumhurbaşkanı, kendilerine uygulanan yaptırıma misilleme yapmak için bölgedeki petrol ticaretini engelleyebileceğinin de sinyalini verdi.

Ruhani geçen hafta Rusya’da düzenlenen üçlü zirveye katılmış ve hem Rusya Devlet Başkanı Putin hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmişti.