Portakal: Erdoğan’ın istediği kırılma kanımca olmadı

Gazeteci Fatih Portakal, İmamoğlu-Yıldırım ortak yayınını ‘Erdoğan’ın istediği kırılma kanımca olmadı. Erdoğan’ın miting yapacağına da ihtimal vermiyorum’ sözleriyle değerlendirdi.

Fox TV Ana Haber sunucusu, gazeteci Fatih Portakal, Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu’nun katıldığı ortak yayını "Seçmen İmamoğlu/Yıldırım ikilisinin tartışmasına bakıp oyunu değiştirmez. Erdoğan’ın istediği kırılma kanımca olmadı. Erdoğan’ın miting yapacağına da ihtimal vermiyorum" sözleriyle değerlendirdi.

Fatih Portakal, moderatör İsmail Küçükkaya'ya ilişkin ise, "İsmail Küçükkaya’nın işini iyi yaptiğını, kendi tarzı içinde kalıp taraflara adil sekilde davrandığını düşünenlerdenim. Umarım gelecek secimlerde liderleri yine bu şekilde bir arada görebiliiriz" ifadelerini kullandı.

DÜNDAR: ABD’DE UYGULANAN ŞOVA DAYALI FORMAT

Programı sunması için ilk teklifin götürüldüğü Uğur Dündar ise programda adaylara verilen 3’er dakikanın kısa kaldığını belirterek “Bu ABD’de uygulanan şova dayalı bir format! Bize uygun değil” dedi.

Dündar sosyal medya üzerinden yaptığı yorumda “İmamoğlu anketlere göre 'Büyük Buluşma'ya önde gelmişti, öyle bitirdi. Format seyirciye beklenen heyecanı vermedi. Bu tartışma, İmamoğlu'nun da, Yıldırım'ın da önceden konsolide ettiği seçmeni etkilemez. Küçükkaya tarafsızdı. Son haftaya bu şekilde girilir” yorumunda bulundu.