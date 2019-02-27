Özhaseki'nin Fethullahçılara övgü düzdüğü bir konuşması daha ortaya çıktı

AKP'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki'nin Türkçe Olimpiyatları'nda Fethullahçılara övgüler düzdüğü konuşmanın videosu CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan tarafından Twitter'da paylaşıldı.

AKP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'nin Fethullah Gülen Cemaati tarafından düzenlenen Türkçe Olimpiyatları'nda yaptığı bir konuşma yeniden sosyal medyada yayımlandı. CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan tarafından paylaşılan videoda Özhaseki'nin Fethullahçıların özellikle yurtdışındaki okullarına övgüler düzdüğü görülüyor.

ARŞİV UNUTMAZ! ÖZHASEKİ FENA YAKALANDI! AKP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, FETÖ organizasyonu Türkçe Olimpiyatlarına katılıp FETÖ'cülere övgüler yağdırmış.... pic.twitter.com/zPeY0NcCyq — Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) 27 Şubat 2019

Öte yandan Gülen Cemaati'nin uluslararası organizasyonu olarak bilinen Türkçe Olimpiyatları'na Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan son olarak 2013 yılında katılarak bir konuşma yapmıştı. Olimpiyatlara katılıp Cemaate övgüler düzenler arasında AKP'nin İstanbul adayı ve dönemin bakanlarından Binali Yıldırım da bulunuyor. Türkçe Olimpiyatları'nın hemen hemen tüm AKP’li bakanların yolunun geçtiği ve kürsüye çıkan her bakanın Fethullah Gülen’e övgüler yağdırdığı bir platform olduğu biliniyor.

