Özhaseki, sırtını yaslayacağı 'ağa'sını açıkladı: Bir ağa var, tanıyorsunuz...

Ankara'nın Kazan ilçesinde konuşan AKP adayı Özhaseki, 'Bilgimiz var birikimimiz var, hazırlıklarımızı da yaptık, daraldığımız yerde sırtımızı yaslayacağımız bir ağa var, o ağayı da siz biliyorsunuz, Recep Tayyip Erdoğan' dedi.

AKP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mehmet Özhaseki, Kazan ilçesinde Yozgatlı Dernekler Federasyonu’nun programına katıldı.

Özhaseki, Erdoğan hakkında konuşurken şöyle dedi: "Bilgimiz var birikimimiz var, hazırlıklarımızı da yaptık, daraldığımız yerde sırtımızı yaslayacağımız bir ağa var, o ağayı da siz biliyorsunuz, Recep Tayyip Erdoğan. Büyük metropollerde birçok proje, devlet projesidir. Ulaşım için hazırladığımız 20 milyarlık proje var, belediye bütçesiyle yapmak mümkün değil. Hükümetle yapacağız. Cumhurbaşkanımıza gideceğiz, rica edeceğiz, o da bizim tabii ki projelerimize yardımcı olacak hazırladığımız projeleri tek tek kendisine gösterdik. Ama ben merak ediyorum, her gün Cumhurbaşkanlığı makamına ağzına geleni söyleyenler, fütursuzca konuşanlar, durmadan yalan söyleyip iftira edenler, altın klozetlerden bahsederek yalan söyleyenler, elini sıkmamak için arka sokaklardan dolaşanlar hangi projeyi götürüp de hükümete yaptıracaklar?"