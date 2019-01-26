Özhaseki: Melih Bey de emek verdi, hatası varsa yaratıcı bilir

AKP’nin Ankara büyükşehir belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, büyükşehir belediye eski başkanı Melih Gökçek’in Ankara’ya 'emek verdiğini' de ileri sürerek 'Hatası varsa Allah bilir. Ben sümme haşa yaratıcının işine nasıl karışayım' dedi.

AKP’nin Ankara büyükşehir belediye başkan adayı Mehmet Özhaseki, büyükşehir belediye eski başkanı Melih Gökçek’in Ankara’ya "emek verdiğini" de ileri sürerek, “Kolay değil, 20 sene önce başladığımız noktadaki belediyelerin durumu hakikaten perişandı. Ankara da üç aşağı beş yukarı aynıydı. Birçok arkadaşımız emek verdi, Melih Bey de emek verdi, ellerine sağlık, Allah razı olsun" dedi.

Gökçek'in hatalarının olabileceğini belirten Özhaseki, "Hatası varsa cenabı Allah bilir, ben ne bileyim. Ben sümme haşa yaratıcının işine nasıl karışayım. Günahı var mı yok mu ben bilmem onları. Herkes kendi işini yapsın. cenabı Allah’ın işine karışmak da kimsenin haddi değil. Öyle bir şey söylemek de doğru değil” diye konuştu.

Televizyonlarda kendisi için "Sen Melih Bey’e cevap mı veriyorsun kardeşim?" diyenler olduğunu belirten Özhaseki şöyle konuştu: "Hiç kimsenin daha şahsını hedef alarak bir cümle şey söylemedim. İhtiyaç yok ki. Siz kendinizi anlatın, yapacaklarınızı söyleyin, projelerinizi anlatın; iş bitti. Karşı taraftaki her kimse yapabilir mi yapamaz mı, becerisi var mı, geçmişinde ne var, bir başarı hikâyesi var mı, köyden mi geliyor, ne iş yaptı millet karar versin. Ne diyeyim ben. Onu söylemek bana düşmez.”