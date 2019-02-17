Özhaseki: Allah o 'Sarı Yelekliler'den vermesin

AKP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mehmet Özhaseki, Keçiören'de Berberler Odası üyelerine seslendi.

AKP’nin 31 Mart yerel seçimi için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mehmet Özhaseki, yerel seçime yönelik çalışmaları kapsamında, Keçiören Estergon Kalesi’nde Berberler Odası üyeleriyle bir araya geldi.

Özhaseki, 1994’te Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na başladığını anımsatarak, “Vatandaş oyumuzu artırdı. Biraz biz de sevindik, 2 oldu. 3’üncüye geldiğimizde oyumuz, yüzde 70’e çıktı. Demek ki ‘Herkes istiyor babacığım, ben bir daha yapayım’ dedim. 4’e, 5’e tamamladık ama bayağı uzun oldu. Bazen diyorlar ki ‘Kayseri’de senden önce kim vardı belediyede?’ ‘Selçuklular vardı’ diyorum. O kadar uzun sürdü bizimki. Geçmişe doğru gittiğimizde epeyce bir yıl belediyecilik yaptım” diye konuştu.

Belediye başkanlığından ayrılırken, herkesle helalleştiğini kaydeden Özhaseki, “‘Paris’te bir şey var da bizim şehrimizde yoksa bir belediye hizmeti söyleyin’ dedim. Elhamdülillah, hiç kimse ‘Paris’te şu belediye hizmeti var, sen niye bunu vermedin’ diyemedi” dedi.

Programa katılan birinin “Paris’te sarı yelekliler var başkanım” demesi üzerine Özhaseki, “Sarı yelekliler yok bizde çok şükür. Allah o sarı yeleklilerden vermesin. Onlardan çok çekti bu memleket zaten. İsyancılardan çok çekti” diye karşılık verdi.