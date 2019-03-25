Ovacık'ta coşkulu seçim mitingi

Dersim’in Ovacık İlçesi’nde halkın yoğun katılımıyla bir seçim mitingi düzenlendi. Geçtiğimiz dönem Belediye Başkanlığı yapan Fatih Mehmet Maçoğlu’nun da konuşmacı olarak katıldığı mitingde Türkiye Komünist Partisi adına oy çağrısında bulunuldu.

Ovacık İlçesi’nde bugün Dersim Demokratik Halk Dayanışması'nın seçim mitingi düzenlendi. Geçtiğimiz yerel seçimlerde kazanılan zaferle tüm ülkeye umut olan Ovacık halkı düzenlenen seçim mitingine yoğun ilgi gösterdi.

Düzenlenen miting davul-zurna ve yöresel oyunlarla başlarken yerel sanatçıların sahneye çıkmasıyla halkın ilgisinin arttığı görüldü. Miting sırasında söz alan konuşmacılar Ovacık’ta daha önce kazanılan seçimlerin ifade ettiği anlam ve sosyalist belediyecilik deneyiminin ülkemizde sürmekte olan siyasal sürece etkileri üzerine konuştu. Sırasıyla TKP, SMF adına konuşmalar yapılırken, yazar Temel Demirer miting için Ovacıkta’ydı. Demirer’in ardından son olarak sözü geçtiğimiz dönem Ovacık Belediye Başkanı seçilen ve şuan Dersim Belediye Başkanlığına aday olan Fatih Mehmet Maçoğlu aldı.

Etkinlik hukuksuzca tutuklu olan Hayati Güngören’in cezaevinde yazmış olduğu mektubun okunması ile başladı. Okunan mektubun ardından ilk konuşmayı TKP adına Eren Selanik yaptı. Selanik ''Ovacık Munzur’a ev sahipliği yapıyor. Munzur Ovacık’ta doğuyor ve tüm Dersim’e yaşam veriyor. Ovacık, 2014’ten bu yana bir şeye daha ev sahipliği yapıyor; Türkiye’nin ilk Komünist Belediyesine, yeni ve emekçiler adına bir dünya yaratma fikrinin vücut bulmuş haline. 31 Mart günü Ovacık’ta filizlenen bu fikir tüm Dersim Havzasına yayılacak. Hozat’ta, Mazgirt’te, Pülümür’de, Nazimiye’de, Akpazar’da ve Dersim’de yeni Komünist Belediyelerimizi kutlayacağız. Hayati Yoldaşımız yaklaşık iki senedir hukuksuzca cezaevinde. 14 Mayıs’ta duruşması var. Biz, 14 Mayıs günü Hayati Yoldaşımızı AKP’nin yargısının önüne Komünist Ovacık Belediye Başkanı olarak çıkaracağız. Sonra da tutsak edildiği yerden çıkarıp ait olduğu yere Ovacık Belediye Binasına getireceğiz'' dedi.

Grup Munzur sahne aldı. Grup Munzur sahnedeyken, Ovacıklılar halaylarla eşlik etti.

Sosyalist Meclisler Federasyonu adına Erdal Ataş söz aldı. Konuşmasında kapitalizmin nasıl köhnediğini, halka karşı acımasızca saldırdığını ve buna karşı Ovacık’ın bir örnek olduğunu, bunun geliştirilmesi için mücadele ettiklerini belirtti. Erdal Ataş’ın ardından yerel sanatçılar sahneye çıkararak müzikleri ile katkı sağladılar.

Yerel sanatçıların ardından Temel Demirer söz aldı. Demirer ‘’Ovacık’ta yeşeren umudun tüm Türkiye’ye heyecan verdiği ve şimdi bunu Dersim’in tümüne yayarak büyütmek gerektiğine ve kalbinin bir yarısının Dersim’de attığını'' söyledi.

Son sözü Fatih Mehmet Maçoğlu aldı.

Maçoğlu,

Geçtiğimiz dönem belediye başkanlığında bize oy verip bizi başkan yapan herkese teşekkür ederim. Sadece başkan yaptıkları için değil, 5 yıl boyunca tüm baskılara rağmen bizimle omuz omuza veren, dünyaya örnek olan bir halkımız var, bunun için herkese teşekkür ediyorum. Eşitlikçi bir siyaset yürütüyoruz. Mücadelemizin sınırlarının buraya geleceğini hiç birimiz ummuyorduk. Ovacık deneyimimiz ülkemiz dahil birçok ülkede örnek oldu. Ülkede ezilenlerin sesi oldu. İş öyle bir hal aldı ki, burjuva partilerinin temsilcileri oy isterken Ovacık modelinden bahsetmek zorunda kaldılar. Hep birlikte başardık ve şimdi Ovacık’ta bunu korumak, Dersim’in tüm ilçelerine ve Dersim’e yayma sorumluluğumuz var. Belediye Başkanı Adayımız Hayati Güngören tutuklu. Ancak melese Hayati veya Maçoğlu meselesi değildir. Mesele kişiler ve isimler meselesi değildir. Biz bir program ortaya koyduk. Halkımızla birlikte yol aldık. Bu yola devam etmek zorundayız. Burjuva partilerinin yalanlarına kanmayalım, kendi irademize sahip çıkmak zorundayız. Örnek olan bir iş yaptığımız için baskı görüyoruz, yalanlarla saldırıyorlar. Geleceğimizi karartmaya çalışanlara sakın inanmayın.

Etkinlik Umut Altınçağ sahne alarak Zazaca ve Türkçe eserleri ile müzik dinletisinin ardından sona erdi.