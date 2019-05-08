Otobüs firmalarından seçim açıklaması

YSK'nin İstanbul'da seçimlerin iptal edilmesi ve 23 Haziran’da yeni seçim yapılması kararının ardından hava yolu şirketleri, bu tarihte seyahat edecek olanlara biletini değiştirme imkanı tanımıştı. Benzer bir açıklama da Türkiye Otobüsçüler Federasyonu'ndan geldi.

İstanbul seçimlerinin iptal edilmesinin ardından yeni seçim tarihi olarak 23 Haziran 2019 belirlendi. Hava yolu şirketleri o tarihlerde uçuşu olanlara biletlerini değiştirme ve iade etme hakkı tanıdı. Konu hakkında bir açıklama da Türkiye Otobüsçüler Federasyonundan geldi. Başkan Birol Özcan "Bu memleket meselesi, 'hayır' demek mümkün değil. Talep geldiği takdirde elimizden gelen her şeyi yapacağız. Değiştirilen biletleri ek seferler ile ileri bir tarihe aktaracağız" dedi.

İstanbul seçimlerinin YSK’nın aldığı tartışmalı kararla iptal edilmesini ardından Pegasus, THY, Atlasjet ve Onur Air o tarihteki biletlerin ücretsiz değiştirilebileceğini duyurmuştu.

'ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ'

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Başkanı Birol Özcan konu hakkında Sözcü'den Barış Özkan'a açıklamalarda bulundu. “Bu memleket bizim memleketimiz” diyen Başkan Özcan, “Talep geldiği takdirde elimizden gelen her şeyi yapacağız. 330 firmamız var. Hepsi böyle düşünüyor. Değiştirilen biletleri ek seferler koyarak ileri bir tarihe aktaracağız” dedi.

