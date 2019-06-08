Ordu'daki VIP geriliminden yeni görüntüler ortaya çıktı

CHP İstanbul BB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turu dönüşünde Ordu havalimanında VIP bölümüne giremediği için çıkan gerilimin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ekrem İmamoğlu ve beraberindekiler hakkında görüntülerle birlikte suç duyurusunda bulundu.

CHP İstanbul Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ve çevresindekilerin Karadeniz turu sonrasında havalimanında VIP bölümüne alınmaması nedeniyle çıkan gerilimin yeni görüntüleri ortaya çıktı.









Görüntülerde İmamoğlu'nun kalabalığı yatıştırarak CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun’u ikna ettiği ve yoluna devam ettiği görülüyor.

Ordu Valiliği, İmamoğlu’nun Ordu-Giresun Havalimanı'nda VIP salonunu kullanmaya yetkisinin olmadığını söylemiş ve yaşanan olayda İmamoğlu'nun kendisine hakaret ettiğini iddia etmişti.

ORDU VALİSİ İMAMOĞLU VE TORUN HAKKINDA GÖRÜNTÜLERLE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Ordu Valiliği, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ve beraberindekilerin, Ordu-Giresun Havalimanındaki VIP salonununa alınmamaları neticesinde meydana gelen olaylarla ilgili Ordu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve CHP'nin İBB Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulunulduğunun belirtildiği Valilik açıklamasında, “Sayın Valimizin ve güvenlik güçlerimizin nezdinde, devletimizi, devletin temsil makamını ve kurumlarını küçük düşürücü, aşağılayıcı, tehdit ve hakaret içeren söylemlerde bulunan kişiler hakkında, tüm bilgi, belge ve görüntülerle birlikte Ordu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş ve hukuki süreç başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine ve takdirine saygıyla sunarız” denildi.

'İMAMOĞLU YİNE YATIŞTIRDI' YORUMLARI

Görüntülerle ilgili farklı yayın kuruluşlarında çıkan haberlerde, İmamoğlu'nun genel başkan yardımcısı Torun'u yatıştırdığı yorumları öne çıkıyor. İmamoğlu'nun çıkan gerilim üzerine VIP kapısından geçmemeyi tercih ederek Torun'u vazgeçirmeye çalıştığı vurgulanıyor.

Öte yandan, Seyit Torun, İmamoğlu'nun içinde yer aldığı heyette milletvekillerinin de bulunduğunu hatırlatarak sadece kendi misafiri olması gerekçesiyle dahi İmamoğlu'nun VIP salonunu kullanabileceğini vurgulamıştı.