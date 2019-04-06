Ömer Çelik: Mazbata fetişizmine gerek yok

AKP Sözcüsü Ömer Çelik düzenlediği basın toplantısında seçim sonrası itiraz sürecinin devam ettiğini belirterek bunun 'gayet olağan bir durum' olduğunu savundu. Çelik ‘Memleketi mazbata fetişizmi ve strese sokmaya gerek yok’ dedi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik seçimlere ilişkin itiraz sürecinin devam ettiğini belirterek bunun “gayet olağan bir durum” olduğunu savundu.

Düzenlediği basın toplantısında konuşan Çelik, "bazı odakların” olağanüstü durum algısı yaratmaya çalıştığını savundu.

Çelik “Memleketi mazbata fetişizmi ve strese sokmaya gerek yok” ifadesini kullandı. Çelik “Partilerimizin adı farklı olabilir ama hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti’dir” diye konuştu.

Ömer Çelik’in açıklamasından satır başları şöyle:

"- Yabancı gözlemciler kendi görev sahalarını Avrupa içinde tutarlı şekilde değerlendirirken, Avrupa dışına çıkınca görev tanımlarının dışına çıkıyorlar. Bir takım spekülatif, bazı partilerden duydukları yorumları resmi görüş gibi aktarabiliyorlar. Durduk yere 'YSK'nın görevini tam olarak yapması sağlanmalıdır' gibisinden açıklama yapıldı. YSK örnek olarak gösterebileceğimiz bir kurum.

- Seçim sürecinin bir parçası olan itiraz süreci devam etmektedir. Bu süreci, maalesef bazı grup ve odakların sanki olağanüstü bir durum varmış gibi algılatmaya çalıştığını görüyoruz. Bu gayet olağan bir durumdur. Türkiye'de her seçimden sonra siyasi partiler itiraz ederler. Sonucu YSK belirler. Hepimiz de buna saygı duyarız.

- CHP diyor ki, 'sayım yapılsa bile aradaki fark kapanmayacak'. Böyle bir teze sahipseniz sayım yapılmasından niye rahatsız oluyorsunuz?

- Kimse kimseye kem gözle bakmasın. Partilerimizin adları farklı olabilir ama hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir.

- Bazı yerlerde bizim heba olmuş oyumuz kayda geçiyor.

- Memleketi mazbata fetişizmi ve strese sokmaya gerek yok."