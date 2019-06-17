Okuma yazma bilmeyeni sandık kurulu üyesi yaptılar

23 Haziran seçimleri için sandık kurulu üyesi olarak görevlendirilenler arasında okuma yazma bilmeyen kişilerin de olduğu ortaya çıktı.

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) sandık kurullarında usulsüzlük gerekçesiyle iptal ettiği ve 23 Haziran’da yeniden yapılmasına karar verdiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için belirlenen yeni sandık kurullarında okuma yazma bilmeyen kişilerin de görevlendirildiği ortaya çıktı.

Sözcü’den Hande Zeyrek’in haberine göre, görevlendirilen kişilerin siyasi partilerin sandık kurulu üye listelerindeki eksikliklerin tamamlamak için ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca çekilen kura ile belirlenmesi kafaları karıştırdı. Çünkü aralarında okuma yazma bilmeyen vatandaşlar da vardı.

İTİRAZI REDDEDİLDİ

Onlardan biri de Küçükçekmece'de yaşayan 45 yaşındaki ev hanımı Şahide Tekin'di. 3 çocuk annesi Şahide Tekin'e 4 gün önce Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden görevlendirme tebligatı geldi. Okuma yazma bilmeyen Tekin'in eşi Ümit Tekin (45) ilçe seçim kuruluna giderek “eşimin okuma yazması yok iptal edin” diyerek dilekçe verdi. Ancak kendisine ‘göreve gitmez iseniz bir cezası yok. YSK kararıdır iptal edilemez” denildi.