Öğrenciler park açılışı denilerek MHP mitingine götürüldü

Adana'da 75. Yıl Anadolu Lisesi öğrencileri okul müdürü tarafından park açılışına götürülecekleri söylenerek MHP'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hüseyin Sözlü'nün mitingine götürüldü.

Adana'da 75. Yıl Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencileri okul müdürü Cumali Körümdük tarafından park açılışına götürülecekleri söylenerek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı ve Pınar Mahallesi'nde düzenlenen MHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hüseyin Sözlü'nün seçim mitingine götürüldü.

MHP'li Belediye Başkan Adayı Hüseyin Sözlü'nün sosyal medya hesabına yorum yaparak olaya tepki gösteren öğrencilerin yaptığı yorumlar bir süre sonra silindi.

soL'un ulaştığı öğrencilerin verdiği bilgiye göre okuldaki öğretmenler olaya tepki gösterdi, ancak okul müdürü bu tepkilere aldırış etmedi.



