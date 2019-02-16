ODTÜ'lüler Hacıbektaş'ta

Hacıbektaş ilçe belediye başkanlığı için TKP'den aday olan Ali Haydar Can Sümer'i ilçedeki seçim bürosunda ziyaret eden ODTÜ'lü öğrenciler, gün boyunca seçim çalışmalarına da destek verdi.

TKP’nin Nevşehir Hacıbektaş ilçesi belediye başkan adayı Ali Haydar Can Sümer’in mezun olduğu ODTÜ'nün öğrencileri seçim çalışmalarına destek vermek üzere Hacıbektaş’a geldi.

Öğrencilerin katılımıyla oldukça canlı geçen, ilçe halkı ve esnafın ilgi gösterdiği seçim çalışmasında TKP adayı şehir gündemini Hacıbektaş halkıyla konuştu.

Sümer ve ilçedeki yoldaşları, elele verildiği, omuz omuza çalışıldığı durumda halkın birlik içinde olacağı ve ilçenin tüm Türkiye'de tekrar çekim merkezi olacağını savunuyor.

Gün boyunca Sümer ile ilçede çeşitli ziyaretlerde bulunan ve bir semah gösterisine katılan öğrenciler Hacıbektaş izlenimlerini soL HD ile paylaştılar.