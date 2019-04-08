O nüfus müdürü Erdoğan'ın akrabası mı?

Yeniçağ yazarı Murat Ağırel, Büyükçekmece'de 'sahte seçmen kaydı' yaptığı iddia edilen Nüfus Müdürü Mehmet Mutlu'nun AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın akrabası olduğunu yazdı.

Yeniçağ yazarı Murat Ağırel, Büyükçekmece'de "sahte seçmen kaydı" yaptığı iddia edilen Nüfus Müdürü Mehmet Mutlu'nun AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anne tarafından akrabası olduğunu yazdı.

Büyükçekmece Nüfus Müdürü Mehmet Mutlu'nun İBB kadrosundan geçtiğini ve Rizeli olduğunu belirten Ağırel şu ifadeleri kullandı:

"Hadi buyurun suç isnat edilen Büyükçekmece Nüfus Müdürü Mehmet Mutlu İBB kadrosundan geçti, kendisi Rizeli..

Recep Tayip Erdoğan’ın rahmetli annesinin soyadı da Mutlu.. Mehmet Mutlu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rize’den kapı komşusu anne tarafından akrabalık bağıda var."