Nuhoğlu: Parti Meclisi irade koymuştur, Kadıköy adayı tekrar değerlendirilecek

CHP Parti Meclisi sonrası tartışmalar sürerken, soL'a konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, PM iradesinin ortada olduğunu söyledi. PM üyesi İlhan Cihaner de Kadıköy'ün yeniden değerlendirilebileceğinin sinyallerini verdi.

CHP Parti Meclisi önceki gün saatler süren toplantı sonrası İstanbul’un 29 ilçesinde belediye başkan adayını belirledi. CHP PM’de onaylanan listeye göre beş mevcut başkan tekrar aday gösterilirken, beş belediyede yeni isimler aday oldu. PM toplantısı sonrasında aday tartışmaları sürüyor.

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu konuyla ilgili soL'a yaptığı açıklamada, normalde 60 kişinin katıldığı toplantının salt çoğunluğunun 31 kişi olduğunu, salt çoğunluk sağlanamadığı için kararın otomatik olarak reddedildiğini söyledi.

Nuhoğlu, ''Tartışılacak pek bir şey yok, Parti Meclisi burada bir irade koymuştur. Hukuki anlamda da değerlendirildi. İkinci defa aynı şekilde yapılmasına gerek yoktur'' dedi.

Parti Meclisi'nin konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadığını hatırlatmamız üzerine Nuhoğlu, "Aldığımız duyumlara göre sorunsuz şekilde tekrardan değerlendirilecek. Parti Meclisi seçimlerinde diğer aday adaylarının da katılımıyla demokratik bir şekilde seçim yapılacağına inanıyorum" diye konuştu.

Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan CHP Parti Meclisi üyesi İlhan Cihaner, belediye başkanı adaylarının oylandığı tartışmalı toplantıyı değerlendirdi.

'SORUN, BU TARZ PRATİKLERİN YANLIŞMIŞ GİBİ YANSITILMASI'

Cihaner, benzer tartışmaların her partide olabileceğini belirterek, "Geleneksel dikey hiyerarşik yapıların oluşturduğu gerilimler her partiye yansıyabiliyor. AKP'de bu daha sert yaşanırken bizde partinin karar mekanizmalarında uzun tartışmalar olarak kodlanıyor. Sorun, bu tarz pratiklerin yanlışmış gibi yansıtılması" diye konuştu.

'KADIKÖY TEKRAR DEĞERLENDİRİLEBİLİR'

CHP'nin en güçlü olduğu ilçelerden biri olan Kadıköy'de mevcut belediye başkanı Aykurt Nuhoğlu yerine Şerdil Dara Odabaşı'nın aday gösterilmesine değinen Cihaner, "Kadıköy tekrar değerlendirilebilir" derken; "Orada sanırım Genel Başkan'ın katılımıyla ilgili bir hesap hatası oldu. Bir de Eren Erdem'in toplantılara katılamaması ile oluşan hesap hatası yüzünden oldu" ifadelerini kullandı.