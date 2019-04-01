Mülkiyeliler Birliği: Kamu ajansı gerçeği saklayamaz

Yerel seçimlerin tamamlanmasının ardından, İstanbul başta olmak üzere bazı kentlerde seçim sonuçlarının aradan saatler geçtiği halde açıklanmaması üzerine bir açıklama yapan Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu, kamunun yararına olan gerçeklerin, kamu kuruluşları tarafından açıklanmasını istedi.
KAMU KURUMLARINA ÇAĞRI
“Gerçek kamunun çıkarınadır, gerçeği aktarmak için kurulmuş kamu ajansı gerçeği saklayamaz, temsili demokrasinin temeli olan demokratik ve adil seçimleri güvenceye almakla görevlendirilmiş Yüksek Seçim Kurulu, manipülasyona sessiz kalamaz” denilen açıklamada, kamu kurumları kamu yararına hareket etmeye çağrıldı.
Açıklama şöyle:
Yerel seçim sürecinde Türkiye’de yaşanan adaletsizlikler seçim ertesinde de sürdürülmektedir. Bir kamu kuruluşu olan, gerçekleri halka ulaştırmak için görevlendirilmiş, bütçesi halkımızdan gelen Anadolu Ajansı, başta İstanbul olmak üzere siyasi partiler arasındaki farkın çok az olduğu yerlerde veri girişini durdurarak halktan gerçeği gizlemekte, seçimlerin güvencesi, bağımsız ve tarafsız olması beklenen yargıçlardan oluşan Yüksek Seçim Kurulu sessiz kalmaktadır. Gerçek kamunun çıkarınadır, gerçeği aktarmak için kurulmuş kamu ajansı gerçeği saklayamaz, temsili demokrasinin temeli olan demokratik ve adil seçimleri güvenceye almakla görevlendirilmiş Yüksek Seçim Kurulu, manipülasyona sessiz kalamaz. Kamu yararı bir siyasi partinin çıkarlarında değil, halkımızın demokrasi ve özgürlükler konusunda verdiği kararındadır. Kamu kurumlarını, kamu yararına uygun hareket etmeye çağırıyoruz.
Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu