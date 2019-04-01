Mülkiyeliler Birliği: Kamu ajansı gerçeği saklayamaz

Mülkiyeliler Birliği, bir kamu kuruluşu olan Anadolu Ajansı'nın İstanbul başta olmak üzere bazı yerlerde veri girişini durdurarak halktan gerçeği gizlemesine tepki gösterdi.

Yerel seçimlerin tamamlanmasının ardından, İstanbul başta olmak üzere bazı kentlerde seçim sonuçlarının aradan saatler geçtiği halde açıklanmaması üzerine bir açıklama yapan Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu, kamunun yararına olan gerçeklerin, kamu kuruluşları tarafından açıklanmasını istedi.

KAMU KURUMLARINA ÇAĞRI

“Gerçek kamunun çıkarınadır, gerçeği aktarmak için kurulmuş kamu ajansı gerçeği saklayamaz, temsili demokrasinin temeli olan demokratik ve adil seçimleri güvenceye almakla görevlendirilmiş Yüksek Seçim Kurulu, manipülasyona sessiz kalamaz” denilen açıklamada, kamu kurumları kamu yararına hareket etmeye çağrıldı.

Açıklama şöyle: