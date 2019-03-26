Milli Eğitim Müdürlüğü ile AKP'nin ortak seçim çalışmaları sürüyor!

İstanbul'da Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile AKP'nin yasalara akırı olarak ortak yürüttüğü seçim çalışmaları devam ediyor. Daha önce okullarda AKP propagandası için toplantılar yapan Ataşehir Milli Eğitim Müdürlüğü, şimdi de seçim vaatlerinden biri olan Spor Akademileri propagandasını yine okulda gerçekleştirdi.

Sürekli bir fiili durum yaratarak, devlet kurumlarını seçim çalışmaları için kullanan AKP, Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte organizasyonlara devam ediyor.

AKP Ataşehir İlçe Belediye Başkan adayı İsmail Erdem’in, seçim çalışması vaatlerinden biri olan Spor Akademileri propagandası için, Ataşehir ilçesinde bulunan Celal Yardımcı Ortaokulu’nun spor salonunda 22 Mart Cuma günü öğrencilerle bir buluşma düzenlendi.

İlçedeki okullardan AKP'ye yakınlığı bilinen velilerin çocuklarından seçilen öğrenciler ile öğle saatlerinde spor salonunda AKP Ataşehir İlçe Belediye Başkan adayı İsmail Erdem buluştu. Ders saatlerinde orada olmalarını şikayet konusu olmaktan çıkarmak için rastgele öğrencilerden ziyade, tanıdık veliler ile organize edildiği gözlendi.

İsmail Erdem, çektiği tüm kareleri Twitter hesabından paylaşarak, orada değil okulda olması gereken öğrencileri ve idarecileri de deşifre etmiş oldu.

OKULLARA YAPILMAYAN YARDIM ÜZERİNDEN OY İSTEDİLER

İkinci dönem okullar açılırken, Ataşehir İhsan Kurşunoğlu Ortaokulu’nun tüm bakım ve tadilatlarını yaptırdığına dair, İsmail Erdem adına bir pankart okulun karşısına asılmıştı.

Alınan bilgilere göre böyle bir yardımın olmadığı, okulun tadilat işlerinin Büyükşehir ve Ataşehir Belediyesince yapıldığı öğrenildi.

Kimin yaptığı belli olmayan pankartın, velilere yönelik seçim propagandası amaçlı olduğu anlaşıldı. Kısa süre sonra da indirildi.

İhsan Kurşunoğlu Ortaokulu Müdürünün ve okul aile birliğindeki velilerin çocuklarının ders saatinde İsmail Erdem’in toplantısında görülmesi pankartı tekrar akıllara getirirken, kurumların AKP için nasıl kullanıldığını tekrar gösterdi.