MHP'li Dörtyol belediye başkanı Yaşar Toksoy'a ihraç istemi

MHP'li Hatay Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy, ihraç istemiyle partisinin disiplin kuruluna sevk edildi.

MHP'li Hatay Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy, ihraç istemiyle partisinin disiplin kuruluna sevk edildi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, Toksoy'un, ihraç istemiyle tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildiğini bildirdi. Toksoy'un ihraç sebebine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Yaşar Toksoy, MHP'ye yakınlığıyla bilinen Bengütürk TV'ye çıkarak seçim çalışmalarını anlatmıştı. MHP Genel Merkezi tarafından açıklanan listelerde Toksoy'un aday olmadığı öğrenildi.

Toksoy'un yerine 2009 seçimlerine kadar Dörtyol Belediye Başkanlığı görevini yürüten Fadıl Keskin aday olarak gösterildi.