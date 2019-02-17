MHP'li aday CHP'ye geçti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla Halkapınar Spor Salonu'nda gerçekleşen aday tanıtım toplantısında eski MHP adayı CHP'ye geçti.

Geçtiğimiz günlerde CHP’ye geçme kararı alan 2014’ün AKP Bayraklı Adayı İsmail Sarı’nın ardından MHP’nin de 2014 Bayraklı Adayı Mehmet Topbaş CHP’ye transfer oldu.

Sarı ve Topbaş CHP’nin aday tanıtım toplantısına katıldı. İkili CHP’nin Bayraklı Adayı Serdar Sandal, İlçe Başkanı Cemalettin Alper ve Meclis Üyesi Yeşim Tekoğlu ile birlikte oturdu. Topbaş yaptığı kısa açıklamada, CHP’ye geçtiğini söyledi.

2014 yerel seçimlerinde CHP’li Hasan Karabağ’ın kazandığı Bayraklı’da AKP'li Sarı yüzde 37, MHP’li Topbaş ise yüzde 8 oy almıştı. Sarı ve Topbaş'ın CHP'nin meclis listesinde yer alması bekleniyor.