MHP, Kars'ta seçimlerin iptali için başvurdu

HDP'nin adayının kazandığı Kars'ta, daha önce oyların tekrar sayılması için başvuru yapan MHP, bu kez de seçimlerin iptal edilmesi için il seçim kuruluna başvurdu.

Resmi olmayan kesin sonuçlara göre, Kars'ta Belediye Başkanı seçilen Ayhan Bilgen, sosyal medya hesabından, MHP'nin seçimlerin iptali için il seçim kuruluna başvurduğunu duyurdu. 31 Mart yerel seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre, 167 sandıkta oy kullanılan Kars'ta seçmenin yüzde 29.58 oyunu alan HDP'nin adayı Ayhan Bilgen, belediye başkanı seçilmişti. Seçimde yüzde 26.57'sini alan MHP'nin Belediye Başkan adayı Çetin Nazik'in sonuçlara itirazı üzerine oylar yeniden sayılmıştı. Yeniden sayılan oylarla HDP’nin 17 oyunun arttığını söyleyen Ayhan Bilgen, Twitter hesabından “MHP şimdi de Kars’ta seçimlerin iptali için il seçim kuruluna başvurdu” açıklaması yaptı.