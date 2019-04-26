MHP itiraz etti, AKP'li başkanın mazbatası gitti

YSK, seçimi kazanıp başkanlık koltuğuna oturan AKP'li Efrayim Ünalan’ın mazbatasının, MHP'nin 'hakkında kesinleşmiş ceza var' diyerek yaptığı itiraz üzerine geri alınmasına karar verdi. Ünalan'dan savunma istedi.

Elazığ’da Palu Belediye Başkanlığına AKP’den seçilen ve 4 Nisan’da mazbatasını alarak göreve başlayan Efrayim Ünalan hakkında MHP Elazığ İl Başkanlığı tarafından Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) olağanüstü itirazda bulunuldu.

MHP’nin itirazında, Ünalan hakkında verilen bir cezanın Yargıtay 11. Ceza Dairesi tarafından 19 Mart 2019 tarihinde onaylandığı, bu nedenle başkanlığının düşmesi gerektiği savunuldu.

YSK MAZBATAYI GERİ ALIP SAVUNMA İSTEDİ

YSK'nin Ünalan’ın mazbatasının geri alınmasına karar verdiği ve savunmasının alacağı öğrenildi.

MHP 122 OY FARKLA KAYBETMİŞTİ

31 Mart’ta Palu Belediye Başkanlığı seçimlerinde, Efrayim Ünalan 2 bin 679 oy almış, MHP’nin adayı Muhammed Septioğlu ise 2 bin 557 oy alarak 122 farkla seçimleri kaybetmişti. Mazbatanın geri alınmasının ardından yeni başkanın belediye meclis üyeleri arasından seçileceği ileri sürüldü. Palu'da AKP’nin 5, MHP’nin ise 4 meclis üyesi bulunuyor.