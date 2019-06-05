MHP 100 avukatla 'İstanbul'un anahtarı'nı almaya gidecekmiş

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, 23 Haziran'da tekrar edilecek İstanbul seçimlerinden üç gün önce 100 avukatla İstanbul’u "şer ittifakı"ndan alacaklarını söyledi.

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine destek vermek için İstanbul'a gideceklerini belirterek, "İzmir teşkilatı olarak seçimden 3 gün önce 100 avukatla gidip İstanbul'un anahtarını şer ittifakından almadan gelmeyeceğiz." dedi.

Partisinin düzenlediği bayramlaşma programında konuşan Şahin, "şer cephesinin yıkıcı planlarını tek tek devreye soktuğunu, İstanbul seçimlerinin bunlardan bir tanesi olduğunu" söyleyerek, şöyle konuştu:

"Eğer gafil olsaydık, eğer kararlılığımızı ortaya koymasaydık İstanbul'da oynanan oyun bütün Türkiye'yi esir edecekti. Pensilvanya'dan Brüksel'e Berlin'den İsrail'e kadar, Washington'dan Londra'ya, Paris'e kadar herkesin derdi İstanbul. PKK ve FETÖ İstanbul derdi taşıyor. Temel, Kemal, Meral İstanbul'la yatıp kalkıyor. Bu kadar Türkiye düşmanı tek bir hedefe yöneldiyse biz boş mu duralım? Planlarını, oyunlarını bozmayalım mı?"