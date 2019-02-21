Mersin'de DP'den aday olan Burhanettin Kocamaz: Önümüzü kestiler

İyi Parti'den adaylığı başvurunun geç yapılması nedeniyle gerçekleşmeyen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Demokrat Parti'den aday olduğunun açıkladı.

Ankara'da gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından Mersin'e dönen Kocamaz, kendisini karşılayanlara İyi Parti'nin seçim otobüsü üzerinden seslendiği konuşmasında şu açıklamalara yer verdi:

Önümüzü kestiler, biz de Demokrat Parti'den yeniden karşınıza çıktık. Dolayısıyla ilk günden itibaren bize sahip çıkan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e, bugün bize sahip çıkan DP Genel Başkanı Gültekin Uysal beyefendiye ve yaklaşık 40 yıldır tanıdığım ve her zaman birbirimize gönlümüzü açabildiğimiz DP Mersin İl Başkanı Tural Kadızade beyefendiye de huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bu bir demokrasi mücadelesi bu artık sadece Burhanettin Kocamaz'ın mücadelesi değil. Demokrasiye inanan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkesin mücadelesidir. Dolayısıyla Ankara'dan ayağımızın tozuyla geldik. Yeniden herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için doğru il seçim kuruluna gittim ve dosyamızı ellerimizle götürdük teslim ettik.