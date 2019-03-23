Mersin'de 'Aynı Gemide Değiliz' diyenler buluştu

TKP Mersin İl Örgütü, seçimlere giderken yeni üye ve dostlarıyla umudu ve mücadeleyi büyütmek için bir araya geldi.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Mersin İl Örgütü tarafından bugün "Sesimize ses, gücümüze güç katmak için" başlığıyla düzenlenen etkinliğe çok sayıda TKP üyesi ve dostu katıldı.

Seçim sürecinde TKP ile tanışmış, her yaştan ve iş alanından emekçi ve genç gerçekleştirilen etkinlikte yer aldı.

TKP'ye üye olanlara Mersin'deki belediye başkan adayları tarafından parti rozetleri takıldı.

TKP Mersin İl Örgütü adına konukları selamlayan Uğur Özer, açılış konuşmasında "Bu düzen neden değişmeli" içerikli konuşmasını gerçekleştirdi. Özer "Bu düzen kendi daha önce gösterdikleri adaylardan, yine kendi gösterdiği adaylarla bizleri kurtarmayı vaat ediyor. Bizim için düzen değişikliği talebi geçici bir şey değil, kalıcı ve bizi biz yapan bir mücadele biçimi, düzen partilerine karşı TKP hem mücadeleyi hem de umudu büyütmeye devam ediyor" dedi.

Mersin'de mevcut adayların hepsinin aslında siyasal olarak daha önce denenmiş kişiler olduğunu belirten Özer, sosyalizm dışında tüm seçeneklerin denendiğini, ancak esas ihtiyacın, gerçek hedefin bugün sosyalist belediyecilik olduğunu ifade etti.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nişan Mesut Oyardı ise konuşmasında "TKP sizlerden oy istiyor, mücadele etmek için yoldaşlığınızı istiyor, bugün burada aramıza yeni katılan dostlarımız aslında seçimlerin bizler açısından esas başarısını gösteriyor. Bizler için 'sizleri her yerde göremiyoruz, keşke sizleri bizim sokaklarda, mahallelerde de görsek' diyen dostlarımıza sesleniyoruz. Bizi görmek istiyorsanız aynada kendinize bakın. Seçimlerde kendinize oy verin ve sandığa bir kızıl karanfil bırakın" dedi.

Son olarak söz alan Özkan Öztaş ise "Herkes planlarını hesaplarını 31 Mart'a göre yaptı. Bu tarih, aydınlanma mücadelesi içinde kritik bir tarih, bir tarihi hesaplaşma. Karanlık ile aydınlığın, gericilikle ilericiliğin tekrar hesaplaşılacağı tarih. Bizler seçimden seçime mücadele eden, seçimden seçime seçmenle yan yana gelen bir parti değiliz. 1 Nisan günü uyandığımızda güneşli bir güne uyanmayacağız belki ama kavgayı büyütmek için bir nice şey biriktirmiş olacağız. Bu salon bunun göstergelerinden biri. Munzur'dan doğan umut, Mersin'deki fabrikalarda, tarladaki çiftçilerde, Tarsus'ta Yenice'de Karaduvar'da, Demirtaş'ta Mut'ta kavgayı büyütecek. Seçimlerden sonra semt evlerimizi açmaya devam edeceğiz. Sırada Karaduvar mahallesi var. Her dilden, her kültürden insanlar mücadeleye katılıyor. Derin bir nefes alın, bizim mücadelemiz 1 Nisan günü bitmiyor" dedi.

Etkinlik, TKP dostlarının gerçekleştirdiği piyano dinletisi ile sona erdi.