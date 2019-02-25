Mersin Yenice Semt Evi açılıyor

Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) emekçi mahallelerinde yerelleşme adımlarının bir parçası olarak kurgulanan semt evlerinin bir yenisi bu hafta sonu Mersin Yenice'de açılıyor.

TKP, Mersin Yenice ilçesinde bu haftasonu semt evi açıyor. Semt Evi'nde liselilere yönelik Sosyalizm Okulları, çocuklara yönelik olarak Çocuk Atölyeleri ve çocuklu ailelere yönelik Ebeveyn Okulları planlanıyor. İşçi okulları, yoksulluğa ve hayat pahalılığına karşı dayanışmalar, tiyatrolar ve Yenice emekçilerinin sorunlarına dair çalışmalar semt evinde birlikte konuşularak planlanıcak. Seçim süreci boyunca, seçim çalışmalarının da adresi olacak semt evinin açılışına TKP Mersin adayları katılacak. Açılış günü emekçilere duyurulacak programlarda semt evinin Yenice halkı ile nasıl yol alacağı planlanacak. Açılış Tarihi: 3 Mart Pazar Saat 14.00 Adres:Tarsus Yenice Mah. Uğur Mumcu Cad. No :3/C