Melih Gökçek suskunluğunu bozdu: Mansur Yavaş'ı tebrik ediyorum

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, seçim sonuçlarına dair tartışamalar sürerken sessizliğini bozdu. Gökçek, CHP'nin Ankara ve İstanbul'da AKP'yi 'cüzi miktarda farkla' geçtiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isteği üzerine görevinden istifa eden, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melik Gökçek, 25 yıl sonra Ankara ve İstanbul'un el değiştirdiği 31 Mart seçim sonuçlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Gökçek'in Twitter üzerinden paylaştığı mesajlar şöyle:

Herkese selamlar. Dünden beri tweet atmamam birilerine gerçekten çok ciddi bir dert oldu. Ben de herkes gibi bir durum değerlendirmesi yaptım. Şimdi bu durum değerlendirmesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Önce durum değerlendirmesini Cumhur İttifakı ve sayın cumhurbaşkanımız açısından yapmak istiyorum. Milletimiz Cumhur İttifakı’na son cumhurbaşkanlığı seçimindeki gibi yüzde 51,6 oy vermiştir. Yani cumhurbaşkanlığı sistemini ve sayın cumhurbaşkanının görevine devamını onaylamıştır.

Partilerin yerel seçimler açısından değerlendirilmesine gelince, 2014 seçimlerinde Ak Parti ve MHP’nin toplam belediye başkanlık sayısı 740 iken, bu seçimde 732 olarak gerçekleşmiştir. Yani belediye başkanlıklarında sayısal olarak, toplamda hemen hemen hiçbir değişiklik yoktur. Bu konuda kimse Cumhur İttifakı’nı başarısız addedemez.

Ankara ve İstanbul seçimlerine gelince… Ankara ve İstanbul belediye başkanlıkları cüz-i miktarda rakamlarla CHP’ye geçmiştir. İstanbul’un durumu halen belli değildir. 2014 yerel seçimlerinde Ankara seçimlerine ellerinde hiç bir somut belge ve bilgi olmadan itiraz eden CHP’liler, şimdi İstanbul’da somut belgeler olmasına rağmen itiraz edilemeyeceğini söyleyerek kendi kendilerine çelişkiye düşmüşlerdir. Ama buna karşılık, gerek Ankaralılar, gerekse İstanbullular Ankara’da 25 ilçenin 22’sini Cumhur İttifakı’na, İstanbul’da 39 ilçenin 25 tanesini Cumhur İttifakı’na vermiştir.

2019 seçimlerinde Ankara ilçe belediyelerinde Millet İttifakı’na verilen toplam oy 1.429.809’dur. Buna karşın Cumhur İttifakı’na verilen oy 1.625.941’dir. Arada net yüzde 12’lik fark vardır. Yani rakamsal olarak Ankara’da zafer yüzde 12 farkla Cumhur İttifakı’nındır.

Ankara’da ve İstanbul’da belediye başkanları AKP ve MHP ittifakının istemediği hiç bir konuda karar veremez. Yani bir başka değişle, Ankara’nın yönetimi Ak Parti, MHP, CHP ve İyi Parti tarafından müşterek yapılacaktır.

Seçimlerde kaybetmekte var. Kazanmak da var. Sayın Mansur Yavaş’ın başarısını tebrik ediyorum. Ama tweet alemi; “Ankara’da Melih Gökçek’i mağlup ettik” diyerek bana tweet atmasın.