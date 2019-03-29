Mediar anketi: 5 büyükşehirden 4'ü Millet İttifakı'nın

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya için son araştırma sonucunu açıklayan Mediar Araştırma'ya göre beş büyükşehirde Millet İttifakı adayları önde görünüyor.
soL - Haber Merkezi
Cuma, 29 Mart 2019 17:34

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya'da 8-19 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen Mediar anketinin sonuçlarına göre, İstanbul dışındaki 4 büyükşehirde Millet İttifakı adayları önde görünüyor. İstanbul'da ise Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım yüzde 46,12 ile birinci sırada yer alıyor. Mediar'ın açıklamasında örneklem büyüklüğünün yüzde 2,1 hata payıyla toplam 10 bin 881 olarak hesaplandığı belirtildi.

Mediar anketi sonuçları şöyle:

İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Oy dağılımı:

Cumhur İttifakı %46,1; Millet İttifakı %43,36; Diğer %1,10; Kararsız %9,42

İstanbul'da kararsız seçmenin 24 Haziran'da kullandığı oylara göre dağılımı: AKP %37,07;  CHP %8,78; MHP %19,02; İYİP %6,34; HDP %22,93, Diğer %5,85.

ANKARA

Ankara Büyükşehir Oy Dağılımı Cumhur İttifakı %42,86 Millet İttifakı %45,06 Diğer %1,84 Kararsız %10,24.

Ankara'da kararsız seçmenin 24 Haziran'da kullandığı oylara göre dağılımı: AKP %34,08; CHP %4,04; MHP %26,46; İYİP %16,14; HDP %17,94; Diğer %1,35

İZMİR

İzmir Büyükşehir Oy Dağılımı: Cumhur İttifakı %37,96; Millet İttifakı %56,20; Diğer %1,93; Kararsız %3,91

İzmir'de kararsız seçmenin 24 Haziran'da kullandığı oylara göre dağılımı: AKP %32,94; CHP %18,82; MHP %2,35; İYİP %9,41; HDP %36,47

BURSA

Bursa Büyükşehir Oy Dağılımı: Cumhur İttifakı %44,72; Millet İttifakı %45,13; Diğer %1,33; Kararsız %8,82

Bursa'da kararsız seçmenin 24 Haziran'da kullandığı oylara göre dağılımı: Ak Parti %50,52; CHP %4,69; MHP %30,73; İYİP %3,65; HDP %7,29; Diğer %3,13

ANTALYA

Antalya Büyükşehir Oy Dağılımı: Cumhur İttifakı %44,92; Millet İttifakı %45,52; Diğer %1,10; Kararsız %8,46

Antalya'da kararsız seçmenin 24 Haziran'da kullandığı oylara göre dağılımı: Ak Parti %29,89; CHP %20,11; MHP %10,33; İYİP %8,70; HDP %29,35; Diğer %1,63