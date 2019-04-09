Mardin'de AKP'nin itirazı nedeniyle Ahmet Türk'ün mazbatası verilmiyor

Mardin'de AKP'nin 19 bin 373 geçersiz oya yaptığı itiraz nedeniyle, seçimi 65 bin 794 oy farkla kazanan Ahmet Türk'ün mazbatası verilmiyor.

31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 56.24 oy oranıyla sandıktan birinci çıkan HDP adayları Ahmet Türk ve Figen Altındağ’ın mazbatası, AKP’nin geçersiz oylara yaptığı itiraz nedeniyle verilmiyor.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, bugün mazbatası verilmesi beklenen Ahmet Türk’ün avukatları İl Seçim Kurulu üyeleri ile görüştü. Avukatlara mazbatanın şu an verilmeyeceği belirtildi. Gerekçe olarak da AKP’nin Mardin Büyükşehir Belediye seçimlerinde geçersiz sayılan 19 bin 373 oya itiraz etmesi gösterildi. AKP’nin İl Seçim Kurulu’na yaptığı ve yeniden sayılmasını istediği 19 bin 373 oya ilişkin İl Seçim Kurulu sonuca etki etmeyeceği gerekçesiyle ret kararı verirken, AKP itirazını bu kez Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) taşıdı. AKP Adayı Mehmet Vejdi Kahraman 143 bin 60 oy alırken, HDP’nin Eşbaşkan Adayı Türk, 208 bin 854 oy almıştı. AKP ile HDP arasındaki oy farkı 65 bin 794 olarak belirlenmişti.