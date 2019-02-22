Mansur Yavaş’tan Mehmet Özhaseki’ye suç duyurusu

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, AKP'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki'nin katıldığı bir televizyon programında isim vermeden, kendisine 'terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım ettiği' iddiasını yönelttiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, AKP'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki’nin katıldığı televizyon programında hakkındaki sözleri nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

CHP’li Mansur Yavaş, AKP’li Mehmet Özhaseki’nin 19 Şubat’ta katıldığı televizyon programında isim vermeden kendisi hakkındaki sözleri nedeniyle avukatı aracılığıyla suç duyurusu dilekçesi hazırladı.

"İftira", "suç uydurma" ve "hakaret" iddiasıyla hazırlanan dilekçe, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na verildi. Özhaseki’nin Mansur Yavaş için "terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım ettiği" iddiasında bulunduğu belirtilen suç duyurusu dilekçesinde “Hiçbir seçim çalışması hiç kimseye, ülkesini seven bir politikacıya terör örgütü mensuplarını desteklediği şekilde bir iftira atma hakkını vermez, yasanın böyle bir davranışı korumadığı ortadadır. Bu nedenle şüpheli hakkında soruşturmanın yürütülerek ilgili maddeler uyarınca cezalandırılması talep olunur” ifadeleri yer alıyor.