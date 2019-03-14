Mansur Yavaş’a dava açan Kesgin’in avukatı davadan çekildi

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'tan 'sahte senet' gerekçesiyle davacı olan Necmettin Kesgin'in avukatının davadan çekildiği belirtildi.

CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş hakkında “sahte senet” iddiasıyla şikayette bulunan Necmettin Keskin’in avukatının davadan çekildiği bildirildi.

Yeniçağ'ın haberine göre, davacı Necmettin Keskin’in avukatı Levent Ekmen, Ankara Batı 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne verdiği dilekçe ile Kesgin’in vekilliğinden çekildi.

Dilekçede Ekmen, “Soruşturma dosyasında sunulan vekalet ile dosyanızda Necmettin Kesgin vekili olarak görünmekteyim. Necmettin Keskin'in vekilliğinden çekiliyorum, gereğinin yapılmasını saygılarımla dilerim” ifadelerine yer verdi.

Gazete, Ekmen'in dilekçesini de yayımladı:

Levent Ekmen, aynı zamanda Şule Çet davasında sanık Çağatay Aksu'nun ve Ankara JİTEM davası sanıklarından Ercan Ersoy'un da avukatlığını yapıyor.