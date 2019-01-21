Mansur Yavaş, Saadet Partisi'nden destek istedi

CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş, Saadet Partisi'ni ziyaret etti. Yavaş, SP Genel Başkanı Karamollaoğlu'na 'Aday çıkarmayacaksanız destek isteriz' dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti. SP Genel Merkezi'ne giden Mansur Yavaş, Karamollaoğlu'na "Aday çıkarmayacaksanız destek, çıkaracaksanız da fikirlerimizi paylaşarak güzel bir yarış yapmak isteriz. Bu nedenle sizi ziyaret etmek istedik" dedi.

Yavaş'a ziyaretinden dolayı teşekkür eden Karamollaoğlu "Maalesef bazı çevreler, seçimi hasımlar arasında yapılan bir mücadele gibi göstermeye çalışıyor. Biz de diyoruz, seçim hasımlar arasında yapılan bir mücadele değil, olsa olsa rakipler arasında yapılan bir mücadeledir. Seçimden başarıyla çıkanı da o başarıyı gösteremeyenler tebrik etmelidir. Bundan daha güzel bir yaklaşım olmaz" diye konuştu.

Karamollaoğlu, "Bu memleket bizimse hele ki bu memlekette son zamanlarda gündeme getirildiği gibi beka sorunu varsa her şeyden önce bizim birlik ve beraberliğe, dayanışmaya ihtiyacımız var. Kamplaşmadan mümkün olduğunca kurtulmaya ihtiyacımız var" dedi.

Mansur Yavaş ise SP'nin geçen seçimde Millet İttifakı'nın ortaklarından olduğunu hatırlatarak, bu defa böyle bir ortaklık kurulmadığını, Karamollaoğlu'na "saygılarını sunmak ve adaylığını ifade etmek için ziyarete geldiklerini" söyledi.

Mansur Yavaş, "Aday çıkarmayacaksanız destek, çıkaracaksanız da fikirlerimizi paylaşarak güzel bir yarış yapmak isteriz. Bu nedenle sizi ziyaret etmek istedik" diye konuştu.