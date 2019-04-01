Mansur Yavaş: Bana düşen sözümü tutmak, herkesin başkanı olmaktır

Resmi olmayan sonuçlara göre Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mansur Yavaş açıklamalarda bulundu.
Resmi olmayan sonuçlara göre Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mansur Yavaş açıklamalarda bulundu.
Yavaş'ın konuşmasından satır başları şöyle:
- Yola koyulduğumuzda bir temennide bulunmuştum. Görevi bıraktığımda herkesin başkanı diye hatırlanmak istediğimi söylemiştim. Şimdi bana düşen sözümü tutmak, herkesin başkanı olmaktır.
- Bugünden itibaren Ankara'da belediyecilikte adaletin baş üstünde taşınacağı ehliyet ve liyakat dönemi başlamıştır. Bunun için kimse kaybetmemiş Ankara kazanmıştır.
- Ankara'da huzur kazanmıştır. İnşallah bu huzur bereketle taçlanacaktır.
- Liyakat sahibi hiçkimsenin ekmeğiyle aşıyla oynamayacağız.
- Hakkımızla kazandık, hakkıyla işini yapanlar korkmasınlar.
- Biz Ankara'daki tüm hemşerilerimizi kardeşimiz biliyoruz. Tebessümle kardeşlerimize sarılacağız, kucaklayacağız, çünkü artık biz büyük bir aileyiz. Ankara Büyükşehir Belediye mazlumun mağdurun, itilmişin herkesin belediyesi olacak.
- Rant hırsıyla yalandan, talandan medet umanların bu gece hevesleri kaçmış olabilir. Olsun! Devlet malının yetimin, öksüzün malı olduğunu unutmayacağız. Kimseye işini öğretmeyeceğiz, sadece işimizi yapacağız.
- Bizler, devlet geleneğini bilen insanlarız. Hukuka, devlet ahlakına ve ortak değerlere zeval getirmeyeceğiz. Adalet ve eşitlik duygularımızın örselenmesine asla izin vermeyeceğiz. Ankara'ya değer katmak isteyen herkesin yol arkadaşı, dert ortağı olacağız.
- Ankara'mızı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkentine yakışmayan görüntüsüne karşı demokrasi çoğulculuk, huzur, kardeşlik, adil yönetim, özgürlük ve refah yolunda kendi farklılıklarını bir kenara bırakıp kader birliği yapanları unutmayacağız.
- Derdimiz Ankara olacak, Allah utandırmasın. Hiç kimsenin karşısında başımızı öne düşürmesin. O kumpasların kurulduğu puslu havalardaki duruşunuzu hiç unutmayacağımı ve sizlere ömür boyu minnettar kalacağımı bilmenizi istiyorum.