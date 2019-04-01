Mansur Yavaş: Bana düşen sözümü tutmak, herkesin başkanı olmaktır

Resmi olmayan sonuçlara göre Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mansur Yavaş açıklamalarda bulundu.
Pazartesi, 01 Nisan 2019 00:44

Resmi olmayan sonuçlara göre Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mansur Yavaş açıklamalarda bulundu.

Yavaş'ın konuşmasından satır başları şöyle: 

  • Yola koyulduğumuzda bir temennide bulunmuştum. Görevi bıraktığımda herkesin başkanı diye hatırlanmak istediğimi söylemiştim. Şimdi bana düşen sözümü tutmak, herkesin başkanı olmaktır.
  • Bugünden itibaren Ankara'da belediyecilikte adaletin baş üstünde taşınacağı ehliyet ve liyakat dönemi başlamıştır. Bunun için kimse kaybetmemiş Ankara kazanmıştır.
  • Ankara'da huzur kazanmıştır. İnşallah bu huzur bereketle taçlanacaktır.
  • Liyakat sahibi hiçkimsenin ekmeğiyle aşıyla oynamayacağız.
  • Hakkımızla kazandık, hakkıyla işini yapanlar korkmasınlar.
  • Biz Ankara'daki tüm hemşerilerimizi kardeşimiz biliyoruz. Tebessümle kardeşlerimize sarılacağız, kucaklayacağız, çünkü artık biz büyük bir aileyiz. Ankara Büyükşehir Belediye mazlumun mağdurun, itilmişin herkesin belediyesi olacak.
  • Rant hırsıyla yalandan, talandan medet umanların bu gece hevesleri kaçmış olabilir. Olsun! Devlet malının yetimin, öksüzün malı olduğunu unutmayacağız. Kimseye işini öğretmeyeceğiz, sadece işimizi yapacağız.
  • Bizler, devlet geleneğini bilen insanlarız. Hukuka, devlet ahlakına ve ortak değerlere zeval getirmeyeceğiz. Adalet ve eşitlik duygularımızın örselenmesine asla izin vermeyeceğiz. Ankara'ya değer katmak isteyen herkesin yol arkadaşı, dert ortağı olacağız.
  • Ankara'mızı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkentine yakışmayan görüntüsüne karşı demokrasi çoğulculuk, huzur, kardeşlik, adil yönetim, özgürlük ve refah yolunda kendi farklılıklarını bir kenara bırakıp kader birliği yapanları unutmayacağız.
  • Derdimiz Ankara olacak, Allah utandırmasın. Hiç kimsenin karşısında başımızı öne düşürmesin. O kumpasların kurulduğu puslu havalardaki duruşunuzu hiç unutmayacağımı ve sizlere ömür boyu minnettar kalacağımı bilmenizi istiyorum.