'Manisa'da yalnızca komünistlerin sorabileceği kabarık bir hesap var'

TKP'nin yurdun dört bir yanındaki seçim çalışmaları sürüyor. Manisa'da TKP'li adaylar bir salon toplantısında hakla buluşurken; İzmir Büyükşehir adayı Senem Doruk İnam yarın Hatay semti sakinleriyle bir araya gelecek.

Türkiye Komünist Partisi'nin 81 ildeki seçim çalışmaları devam ediyor. Salon toplantıları, mahalle ve semt buluşmaları, sendika, meslek odası ve işyeri ziyaretleriyle süren çalışmalarda, emekçi halkla buluşan TKP, sadece oy çağrısı değil mücadeleye güç verme çağrısında da bulunuyor.

TKP Manisa il örgütünün düzenlediği toplantı MASKİ Kuleler Konferans Salonu'nda gerçekleşti.

'BU HESABI YALNIZCA KOMÜNİSTLER SORABİLİR'

"Aynı Gemide Değiliz" adlı video gösteriminin ardından kürsüye gelen TKP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Çınar, Manisa'da yalnızca komünistlerin sorabileceği kabarık bir hesabın biriktiğini belirterek şunları söyledi:

"Sadece sorulacak hesap değil, aynı zamanda Manisa’da yalnızca komünistlerin söyleyebileceği çok şey var. Turgutlu Çal Dağı’nın İngiliz maden şirketine nasıl teslim edildiğini ancak ve ancak biz haykırabiliriz. Hem özelleştirmeleri savunup hem Çal Dağı’nı savunamazsınız. Siz hiç Cengiz’in, Orkun’un ağzından Çal Dağı, İngiliz maden şirketi lafı duydunuz mu? Manisa’nın ortak birikimi ve değeri Sümerbank’ı yutmak isteyen 47 haramilerle bugüne kadar nasıl savaştıysak, bundan sonra da biz savaşırız. Patronlar patronlarla savaşamaz, biz mücadele ederiz. Gördes’i Ahmet Nazif Zorlu’nun ölüm tankerlerine, cehennem tankerlerine terk edenlere ancak biz söz söyleyebiliriz, Zorlu’yla aynı fotoğraf karesine girenler değil. Kentimizin akciğeri Ulupark’ı otopark yapıp betona gömmek isteyen beton kafalılardan ancak biz hesap sorabiliriz. Tarihsel ve sembolik değerimiz Beyazfil’i birkaç patrona peşkeş çekip yıktırmak isteyen komisyonculardan biz hesap sorabiliriz. Neden biliyor musunuz? Çünkü biz kimseyle pazarlık yapmadık. Kimseyle belediye meclisi koltuğu pazarlığına oturmadık. Kapalı kapılar ardında aday belirlemedik. AKP’yle mücadele edeceğiz diye kendini milletvekili seçtirip sekiz ay sonra AKP’ye geçenler mi soracak hesabı? Ticari ortağımızı, iş ortağımızı parlatıp cilalayıp insanların önüne aday olarak sunan biz değiliz. Biz hem nalına hem mıhına vurmayız. Herkese mavi boncuk dağıtmayız."

'MANİSA'NIN ÖNÜNDE İKİ YOL VAR...'

Manisa'nın önünde iki yol olduğunu vurgulayan Çınar, "Manisa’ya Yusuf Atılgan bulvarını, Neşe Gülersoy Lisesini, Mete Erdem caddesini, Nâzım Hikmet ilkokulunu biz kurarız. Bu ülkenin ilerici birikimini bu kentte biz yükseltiriz. Manisa’nın caddelerinden bulvarlarından köprülerinden o faşistlerin, o gericileri batasıca adlarını biz söker atarız. Rant hesabı yapanlar değil. İşte bunun için diyoruz ki, biz bunlarla aynı gemide değiliz. Onların gemisi saltanat gemisi, rant gemisi, kâr gemisi… Önümüzde iki yol var: Ya sömürgen patronların yarattığı emek cehenneminde, beton cehenemminde yok olup gideceğiz ya da kamuculuğun, toplumculuğun, aydınlığın, ilericiliğin mutlu ve huzur dolu Manisasını kuracağız. Üçüncü bir yol yok" dedi.

Konuşmanın ardından Şehzadeler Belediye Başkan adayı Ufuk Uzar, Yunuemre Belediye Başkan adayı Erol Güldür, Soma Belediye Başkan adayı Fatma Yücetaş ve belediye meclis üyeleri sahneye geldi.

Buluşma etkinliği Boran Şenol'un gitar dinletisiyle sona erdi.

İZMİR ADAYI SENEM DORUK İNAM HATAY SEMTİ SAKİNLERİYLE BULUŞUYOR

TKP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Senem Doruk İnam, 27 Mart Çarşamba günü Hatay metro istasyonu yakınlarındaki Karatau Fırın Cafe'de Hatay semit sakinleriyle buluşacak.