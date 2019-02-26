'Manisa patronlara da, yetmez ama evetçi liberallere de mecbur değil, TKP var'

TKP'nin Manisa büyükşehir belediye başkan adayı ile ilçe belediye başkan adayları bir basın toplantısıyla tanıtıldı.

Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) Manisa büyükşehir belediye başkan adayı ve ilçe belediye başkan adayları, partinin il örgütünde düzenlenen bir basın toplantısıyla tanıtıldı.

TKP Manisa büyükşehir belediye başkan adayı Ahmet Çınar, tüm Türkiye'de olduğu gibi Manisa'da da seçim adı altında bir oyun oynandığını belirterek şunları söyledi: "Hele Manisa'da öyle mide bulandırıcı bir tablo var ki, bir tarafta MHP-AKP bloğunun MHP’li müteahhit sağcı adayı, diğer yanda İYİP-CHP bloğunun eski AKP’li müteahhit sağcı adayı. Manisa’da seçmene 'Ya MHP’li müteahhidi ya eski AKP’li müteahhidi seçeceksin' diyorlar. Bu adayların ne farkı var birbirlerinden? Bu neyin seçimi? Örneğin, bir an için cumhur ittifakının müteahhit adayı ile millet ittifakının müteahhit adayının yer değiştirdiğini düşünelim. Ne değişir? Birbirlerinden farklı ne söylüyorlar? Hiçbir fark göremezsiniz."

'MANİSA, YETMEZ AMA EVETÇİ LİBERALLERE DE MAHKUM DEĞİL, TKP VAR'

HDP adayı Naci Sönmez'in de sol bir seçenek değil, liberal ve düzen içi bir seçenek olduğunu savunan Çınar, sözlerini şöyle sürdürdü: Türkiye’deki mevcut düzenle, saray rejimiyle sürekli pazarlık halinde olan HDP’nin adayı var: Naci Sönmez adlı bir aday. Naci Sönmez kimdir? Türkiye’nin bugünkü hale gelmesinde, hukuksuz AKP-Erdoğan rejiminin inşa sürecindeki en kritik dönemeçlerden olan 2010 referandumunda, kanal kanal gezip, kapı kapı dolaşıp AKP’ye 'evet' oyu toplayan bir liberal. 2010 referandumu sırasında sıkı bir 'evet' destekçisi. Hani Fethullah Gülen’in AKP’ye destek için söylediği 'Gerekirse ölüleri bile kaldırıp evet oyu kullandırmalısınız' dediği referandumda, Naci Sönmez de 'evet' cephesinde yerini almış bir kişi. Yetmez ama evet diyenlerden. Bu şahıs şimdilerde Manisa halkına 'sol seçenek' diye sunuluyor! Yemezler! Ülkenin AKP eliyle bu hale getirilmesindeki en kritik uğraklardan olan 2010 referandumunda AKP değirmenine su taşı, 'Yetmez ama evet' de; sonra Manisa'da 'solculuk' oyna! Yemezler!"

'AKP'YE EN KRİTİK ANINDA EVET DESTEĞİ SUNANDAN SOLCU OLMAZ'

HDP'nin Urfa'da ve Adıyaman'da Saadet Partisi'ni, Antep'te DSP'li Celal Doğan'ı, İzmir'de turizm patronu, tüccar zihniyetli Tunç Soyer'i, Ankara'da aday çıkarmayarak zımni bir şekilde eski ülkücü Mansur Yavaş'ı desteklediğini hatırlatan Çınar, "HDP’nin aklına, Manisa’da da sözüm ona 'solculuk' yapmak gelmiş. Geçelim... AKP'ye en kritik anında evet desteği sunandan solcu falan olmaz. Manisa'da tek sol seçenek TKP'dir" dedi.

'MANİSA PATRONLARDAN PATRON, MÜTEAHHİTLERDEN MÜTEAHHİT SEÇMEK ZORUNDA DEĞİL'

Manisalı emekçilerin patronlardan patron, sağcılardan sağcı, müteahhitlerden müteahhit, liberallerden liberal beğenmek zorunda olmadığını ifade eden Çınar, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "Belediyeyi 'holding', kendilerini 'CEO', halkı da 'müşteri' olarak gören zihniyetlere mahkum değiliz. Şurasından burasında AKP ve Erdoğan rejimine destek verenlere mahkum değiliz. Manisalı emekçiler, kendilerini yok sayan partilerin dayatmalarına boyun eğmek zorunda değil. TKP Manisa’da bu oyunu bozmak, seçim olmayan seçimlerde gerçek bir alternatifi ortaya koymak, gerçek bir sol seçeneği ortaya koymak; halkçı, toplumcu, kamucu belediyecilik anlayışını hayata geçirmek için kolları sıvadı. Bizim patron adayımız yok, müteahhit adayımız yok, para babası adayımız yok. Bizim adaylarımız işçi. Emeğiyle geçinen insanlar. İlerici, aydınlanmacı, laik, kamucu değerlere sahip adaylar. Patronlarla emekçiler aynı gemide değil. Bunu yüksek sesle söylemenin, seçimlerde de emekçilerin cephesini güçlendirmenin tam zamanı. Böyle gelmiş böyle gider demeyeceğiz. Çünkü böyle gitmiyor, gitmeyecek... Kentin akciğeri Ulupark’ı otopark yapmak isteyenlerden de; tarihsel ve sembolik değerimiz olan Beyazfil’i yerle bir etmek isteyenlerden de; Çal Dağı’nı maden patronlarına peşkeş çekenlerden de; Gördes’i Zorlu’nun ölüm tankerine terk edenlerden de; Soma’da yüzlerce işçi kardeşimizi katledenlerden de; Sümerbank’ı iç etmek isteyen 47 haramilerden de; zeytinliklerimizi, bereketli topraklarımızı çöle çevirenlerden de, kentimizi betona ve asfalta gömenlerden de hesap sorma zamanı."

UFUK UZAR: PATRONLAR DEĞİL EMEKÇİLER YÖNETSİN İSTİYORUZ

TKP Şehzadeler belediye başkan adayı Ufuk Uzar da, kendisiyle birlikte Yunusemre belediye başkanı Erol Güldür'ün de işçi olduğunu belirterek, "Bizim müteahhit, patron, para babası adaylarımız yok. Bizler emeğiyle geçinen insanlarız. Kent yönetiminde de emeğiyle geçinen insanların sesi olmak istiyoruz. Manisa halkını, bu anlamlı mücadeleye güç vermeye çağırıyoruz" dedi.

12 MADDEDE YEREL YÖNETİMLER İÇİN KOMÜNİST İLKELER

Çınar ve Uzar, TKP'nin yayımladığı "Yerel Yönetimler İçin Komünist İlkeler" başlıklı 12 maddelik belediyecilik bildirgesini basın mensuplarıyla paylaştı.

TKP'li adayların imzaladığı "Adaylık Sözleşmesi" hakkında gazetecilere bilgi veren Çınar, "TKP’nin adaylık sözleşmesi, yalnızca adayların partiye karşı sorumluluklarını ortaya koymuyor. Bu sözleşmeyle komünist belediyelerde neyin kural olup, neyin yasak olacağı da ortaya çıkıyor. Siyaseti kirletenlere derslerini vermek, onları saf dışı etmek işten değil. Tek yapılması gereken, 'ilkesiz de olur' diyenleri yalnız bırakmak, inandığı gibi yaşayan, inandığı gibi mücadele edenlerle birleşmek" dedi.