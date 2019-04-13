Maltepe'deki sayımda son durum: Fark kapanmıyor

Maltepe'de yeniden sayılan oyların da sisteme girmesiyle birlikte YSK verilerine göre saat 12.28 itibariyle İmamoğlu ile Yıldırım arasında fark kapanmadı.

İstanbul Maltepe'de dün AKP ve MHP'lilerin içeri girerek ertelenmesine neden olduğu ve bu sabah yeniden başlayan oy sayımında son YSK verilerine göre Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki fark 13 bin 922 oldu.

CHP'li eski milletvekili Barış Yarkadaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Maltepe'de yeniden sayılan oyların da sisteme girilmesiyle birlikte İmamoğlu ile Yıldırım arasındaki farkın kapanmadığı görülüyor. YSK'nın sitesindeki verilere göre, saat 12.28 itibariyle, CHP'li İmamoğlu 13.922 oy farkıyla önde... İmamoğlu, bu sabah bir kez daha başkan seçildi" dedi.

Yarkadaş bir saat önce yaptığı paylaşımdaysa Maltepe'deki 1086 sandığın 537'sinin sayımının tamamlandığını ve hakimlerin talimatı üzerine sayımın 12 kurul tarafından gerçekleştirildiği bilgisini verdi. Yarkadaş geriye kalan 549 sandığın sayımının yarın öğlen saatlerinde bitirilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Maltepe'de yeniden sayılan oyların da sisteme girilmesiyle birlikte İmamoğlu ile Yıldırım arasındaki farkın kapanmadığı görülüyor. YSK'nın sitesindeki verilere göre, saat 12.28 itibariyle, CHP'li İmamoğlu 13.922 oy farkıyla önde... İmamoğlu, bu sabah bir kez daha başkan seçildi. pic.twitter.com/pIZChT7xWv — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) 13 Nisan 2019

DÜN NE OLDU?

Öte yandan Yarkadaş dün oy sayımı sırasında yaşananlara ilişkin "İşte AKP ve MHP'nin yalanını ortaya çıkaran resmi belge. AKP ve MHP'lilerin saldırısına uğrayan hakimler, olayların başladığını anlatıyor. Hakimler, AKP ve MHP'lilerin salonu bastığını tutanakta şu şekilde anlatıyor" mesajıyla Maltepe İlçe Seçim Kurulu'nun konuyla ilgili düzenlediği tutanağı da paylaştı: