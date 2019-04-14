Maltepe'de sayım bitmiyor: 400 sandık için yeniden sayım kararı

Maltepe'de AKP'nin talebi üzerine gerçekleşen yeniden sayım işleminde 400 sandığın üçüncü defa sayılacağını duyuruldu.

CHP Parti Meclisi üyesi Mehmet Ali Çelebi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Maltepe'de AKP'nin talebi üzerine gerçekleşen yeniden sayım işleminde 400 sandığın üçüncü defa sayılacağını duyurdu.

Çelebi, haberi şu ifadelerle duyurdu: "Maltepe’de 400 sandık 3.kez sayılsın kararı. Durduramayacaksınız halkın coşkun akan selini!"

Maltepe’de 400 sandık 3.kez sayılsın kararı. Durduramayacaksınız halkın coşkun akan selini! — Mehmet Ali Çelebi (@tgmcelebi) April 14, 2019

Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel'in iddiasına göre ilçe seçim kurulunda alının üçüncü defa sayım kararı, Maltepe'de 1. ve 2. seçim kurullarının dışında oy sayımı yapan istasyonların şimdiye dek gerçekleştirdikleri sayımların geçersiz sayılması üzerine alındı.

CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş ise üçüncü defa sayılması kararlaştırılan sandık sayısını 300 olarak açıkladı. Yarkadaş, "AKP ve MHP, İlçe Seçim Kurulu'nun oluşturduğu son 10 sayım istasyonunun saydığı 300 sandığın yeniden sayılmasını istiyor. Bunun anlamı 800 sandığı geçen sayım işleminin yeniden 500'lere dönmesi... Oysa ki; engelleme olmasa sayım bu gece bitecek, yarın mazbata verilecekti'' dedi.

SON 176 SANDIK KALMIŞTI

Yeniden sayım kararı öncesinde Yarkadaş tarafından paylaşılan son durum bilgisinde Maltepe'de 1089 sandığın 913'ünün sayıldığı, geriye 176 sandığın kaldığı açıklanmıştı.