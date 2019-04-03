Maltepe'de oyların tamamının sayılması kararı iptal

İstanbul İl Seçim Kurulu Maltepe’deki oyların tamamının sayılması kararını iptal ederek sadece geçersiz olanlarının sayılması gerektiğine karar verdi.
Eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş sosyal medya hesabından paylaştığı kararın diğer ilçeler için de emsal niteliği taşıdığını söyledi.
Yarkadaş Twitter'dan yaptığı paylaşımda "İstanbul İl Seçim Kurulu Maltepe’deki oyların tamamının sayılması kararını iptal ederek sadece geçersiz olanlarının sayılması gerektiğine karar verildi. Bu karar diğer ilçeler içinde emsal bir karar niteliğinde" dedi.
İŞTE BELGESİ: @HaberturkTV 'de gösterdim:
İstanbul İl Seçim Kurulu Maltepe’deki oyların tamamının sayılması kararını iptal ederek sadece geçersiz olanlarının sayılması gerektiğine karar verildi.
Bu karar diğer ilçeler içinde emsal bir karar niteliğinde. pic.twitter.com/62a95QkQST
— Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) 3 Nisan 2019