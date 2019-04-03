Maltepe'de oyların tamamının sayılması kararı iptal

İl Seçim Kurulu, İstanbul Maltepe'de oyların tamamının sayılmasına ilişkin kararı iptal etti. Kararın diğer ilçeler için de emsal niteliğinde olduğu belirtiliyor.

İstanbul İl Seçim Kurulu Maltepe’deki oyların tamamının sayılması kararını iptal ederek sadece geçersiz olanlarının sayılması gerektiğine karar verdi.

Eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş sosyal medya hesabından paylaştığı kararın diğer ilçeler için de emsal niteliği taşıdığını söyledi.

Yarkadaş Twitter'dan yaptığı paylaşımda "İstanbul İl Seçim Kurulu Maltepe’deki oyların tamamının sayılması kararını iptal ederek sadece geçersiz olanlarının sayılması gerektiğine karar verildi. Bu karar diğer ilçeler içinde emsal bir karar niteliğinde" dedi.