Maltepe'de oy sayımında son durum: 200 sandık kaldı

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, AKP'nin talebi üzerine tekrarlanan İstanbul'un Maltepe ilçesindeki oy sayımında toplam 1089 sandıktan geriye 200 sandığın kaldığı açıkladı.

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, AKP'nin talebi üzerine tekrarlanan İstanbul'un Maltepe ilçesindeki oy sayımı ile ilgili, "Toplam 1089 sandıktan geriye 200 sandık kaldı. Bu gece itibariyle sayımların bitmesini bekliyoruz" dedi.

'MAZBATA İÇİN YARIN BİZİ TAKİP EDİN'

CHP'li Karabat Twitter üzerinde yapıtığı açıklamada "Maltepe'de demokrasi nöbeti devam ediyor. Tekrar sayımlarda sona doğru yaklaşıyoruz. Sayım sonucunda değişen bir şey yok. Toplam 1089 sandıktan geriye 200 sandık kaldı. Bu gece itibariyle sayımların bitmesini bekliyoruz" ifadelerine yer vererek, "Mazbata için yarın bizi takip edin" dedi.

Mazbata için yarın bizi takip edin...:) — Özgür KARABAT (@OzgurKarabatCHP) April 14, 2019

FARK 13 BİN 912 OLDU

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker ise bugün saat 14.00 itibarıyla oy farkının 13 bin 912 olduğu duyurdu. Sayımlara rağmen oy farkının değişmediğini belirten Şeker, "Sonucu değişmeyeceğini bile bile oyalamak için saydırmaya devam ediyorlar. Çin işkencesinin yeni adı AKP işkencesi” ifadelerini kullandı.